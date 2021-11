Hombre calcinado en camioneta: la hipótesis del robo y otros detalles

Desde el hallazgo del cuerpo calcinado en el interior de la Ford Transit, ocurrido el pasado viernes en la zona oeste de Concepción del Uruguay, hay diversas versiones o hipótesis que se van tejiendo en torno al caso, pero nada se informó oficialmente.Muerte por encargue, drogas, venganza, robo, contrabando, todo eso es lo que se dice en relación a lo sucedido, pero hasta el momento no se cuenta con datos concretos de lo ocurrido. La autopsia se realizará recién este miércoles 17 sobre los restos hallados en el rodado, que podrían confirmar si la víctima es Alfonso Cheremnov de unos 35 años, para lo cual se trabajará sobre pruebas de ADN y registro odontológico.La investigación demandó distintas diligencias, que aún continúan y con un importante desempeño por parte de los encargados apoyados en recursos tecnológicos y humanos.La jornada anterior al hallazgo, la camioneta de Cheremnov había sido vista en imágenes de cámaras de seguridad de Bella Vista, cuando pasaba en dirección a Concepción del Uruguay en horas del día jueves y al regresar por la noche al lugar donde vivía el dueño de ese rodado, ubicado entre un eucaliptal en zona de Bella Vista y separado a no menos de 500 metros de la vivienda más cercana.Lo llamativo fue descubrir que este vehículo fue incendiado en calle Belgrano y 35 del oeste durante los últimos minutos de la madrugada del viernes, por lo que se presume que pudo regresar a Concepción del Uruguay por caminos vecinales, sin ser registrado por cámaras.Esto es uno de los puntos más sugestivos de este caso, ya que al mismo tiempo de hallarse el rodado, se supo que la precaria vivienda de Cheremnov, había sido incendiada, por lo que los autores del hecho, bien podrían haber llevado a la víctima hasta ese lugar con intenciones de buscar algún dinero del agricultor (se sospecha que tenía dólares) y regresar a Concepción de Uruguay en la utilitaria para sí deshacerse de las pruebas.La vivienda era sumamente precaria, construida solo con silobolsas y madera, donde esta persona tenía sus pertenencias y vivía sola desde al menos hace 9 meses, teniendo numerosas herramientas de trabajo y un tractor.A pocos metros se puede observar una gran plantación de maíz, ya que este hombre se dedicaba a la agricultura en un campo que arrendaba y vendía sus productos (sandias. melones y zapallitos) en la región, incluyendo Concepción de Uruguay.Distintas fuentes confirmarían que él y su familia, oriundos de Rusia, que llegaron hace unos 5 años desde Paysandú, eran amish, también conocidos como menonitas, miembros de una comunidad etnorreligioso protestante anabaptista, conocidos principalmente por su estilo de vida sencilla, vestimenta modesta y tradicional, su resistencia a adoptar comodidades y tecnologías modernas, como son las relacionadas con la electricidad.De acuerdo a lo que narraron vecinos al portal, la familia de este hombre se fue de regreso a su tierra natal y su idea era dejar todo, vender sus cosas y seguirlos junto con su padre.Lo extraño de lo sucedido es que según trascendidos, este hombre estaba juntando el dinero de su producción y venta de sus propiedades, pero no se sabría a donde estarían sus supuestos ahorros, trascendiendo que se está investigando otras actividades con las que este hombre estaría relacionado.Incluso tras lo sucedido, se supo que el padre de la víctima, también de origen europeo, pero que estaba radicado en el Uruguay, cerca de Paysandú, habría llegado al día siguiente del hecho (sábado), pero no encontró nada.Vecinos indicaron a que a la propiedad de Cheremnov iba gente a trabajar aportando su mano de obra, que sería oriunda de Concepción del Uruguay y que conocerían los movimientos de este agricultor, por lo que una de las hipótesis (de confirmarse la identidad de la víctima) podría estarse ante el móvil del robo.Otros testimonios, indicarían que el agricultor habría comentado que ya había juntado algunos dólares para poder viajar, por lo que no sería extraño de que alguien lo hubiera entregado.Si esto hubiera sido así, el incendio de la casa y del vehículo con el cuerpo, pudo ser para tapar lo ocurrido, por lo que se estaría ante un hecho verdaderamente grave, que implicaría una pena de prisión perpetua para él o los autores.Como dato extraño que suma mayor incertidumbre, es que según los registros, Cheremnov ya había sido víctima de un hecho violento ocurrido hace aproximadamente dos meses, cuando desconocidos entraron en una de sus propiedades donde robaron y le sustrajeron e incendiaron otro utilitario de la misma marca y modelo, que fuera dejado en zona de San Isidro.