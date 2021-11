El domingo lo demoraron por robar y el lunes cometió otro hecho delictivo

Un tenso momento vivió una mujer de 60 años de edad, el cual fue neutralizado y resuelto por la policía de Oro Verde, al concretar la detención del acusado. Coincidentemente, se trata del mismo sujeto que en la tarde del domingo le sustrajo un celular a una joven de Crespo, hecho que se produjo en Barrio San José y por el cual estuvo demorado unas horas, hasta recuperar la libertad. Esta vez, su reincidencia lo puso tras las rejas de Alcaidía de Tribunales.



Acerca del suceso ocurrido en la localidad vecina a Paraná, el jefe de Comisaría Oro Verde, Esteban Gómez, expresó: "Alrededor de las 9:00 de este lunes, una mujer que había tomado un colectivo, descendió en la garita de esta localidad, en Av. Intendente Del Castillo y Los Jacarandaes, advirtiendo que hacía lo propio una persona que portaba bastón, evidenciando su disminución visual, y quien había viajado delante suyo”.



El sujeto le consultó por una línea de colectivo, “a lo cual la señora le manifestó que desconocía y que espere en la sombra. El diálogo fue llamativo, ya que por la línea consultada estaría retrocediendo en el mismo recorrido que acababan de realizar”, declaró el funcionario policial.



En un momento dado, “el hombre la tomó de atrás, pretendiendo abrazarla y bajo presión intentó sustraerle la cartera. La mujer se aferró a sus pertenencias y se trasladó prontamente hasta la Comisaría”.



El personal policial se acercó hasta la garita, donde aún permanecía el sospechoso. "Al ser entrevistado se negó a brindar sus datos y dio una identidad que luego se corroboró la inexactitud, como así también expresó una edad que no se condice con la numeración del DNI", referenció el Jefe de Comisaría Oro Verde y agregó: "Ante dos testigos civiles se procedió al palpado, por encima de sus ropas y se le pidió que exhibiera el contenido del bolso que llevaba consigo, visualizándose un tramo de alambre enrollado en una de sus puntas (tipo medio-gancho). En esas circunstancias, esta persona comenzó a alterarse, tratando de obstruir el procedimiento y buscó tomar el arma reglamentaria del Segundo Jefe, Giovanni Brumatti, no logrando sacarla de la pistolera pese al forcejeo. Fue entonces reducido, controlándose la situación", detalló a FM Estación Plus Crespo.



Se trata de una persona oriunda de Santa Fe, quien porta Certificado de Discapacidad. "Al comunicarse la situación al Fiscal de Investigación y Litigación en Turno, Juan Malvasio, tuvo presente el hecho cometido en Crespo y ante la nueva conducta delictiva ordenó la detención y el alojamiento en Alcaidía de Tribunales de Paraná, previo paso por la Oficina de Antecedentes Personales y la examinación médica correspondiente", detalló Gómez.