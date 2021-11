Asaltante y homicida: joven no paró de cometer delitos en plena pandemia

Jeremías Cristian López Gutiérrez tiene apenas 19 años pero una historia criminal preocupante: desde mayo del 2020 hasta febrero del 2021 cometió dos robos y un asesinato en la provincia de Mendoza.Las víctimas siempre fueron vecinos. El Pelado, como lo conocen en el barrio Lihué de Guaymallén, comenzó a ser juzgado este lunes por un jurado popular y arriesga la pena máxima, prisión perpetua, si es hallado culpable como pretende la parte acusadora.La fiscalía, representada por Andrea Lazo -investigó las tres causas- y Fernando Guzzo (jefe de los fiscales de Homicidios), entiende, además de dos hechos de inseguridad que cometió, que López Gutiérrez asesinó a Marcelo Matías Coronel (22) la madrugada del sábado 20 de febrero en la citada popular barriada para robarle el celular.No sólo eso: durante los alegatos de apertura que se realizaron en una de las salas del nuevo Polo Judicial, Lazo le explicó al jurado que se está frente a un homicidio criminis causa, es decir, que el Pelado acribilló con dos puntazos a Coronel, a quien conocía de la zona por ser vecino, para lograr la impunidad del robo.Para eso, a partir de este miércoles comenzarán a desfilar una serie de testigos –forenses, policías, vecinos que presenciaron el ataque, entre otros– y se presentarán pruebas como filmaciones y el arma utilizada en el hecho, la que fue incautada durante la instrucción, con el objetivo de confirmar su hipótesis.El Pelado López Gutiérrez admitió la autoría de los hechos. De los tres. Sin embargo, discute la calificación de dos de ellos, los que tienen en la carátula del expediente las palabras “crininis causa”.Básicamente, su defensa, representada por Gustavo Gaido, busca evitar prisión perpetua. Y para eso deberá convencer al jurado de que halle culpable a su cliente de homicidio en ocasión de robo.La diferencia está en que, explicó en su alegato, el Pelado quiso robarle a Coronel pero no matarlo.Lazo describió los tres casos con precisión en la primera jornada de debate. Habló de las causas que investigó contra el confeso malviviente y lo hizo por orden cronológico.La primera –detalló- ocurrió el 31 de mayo del año pasado entre las 5 y las 5.36. Fue calificada como robo agravado por escalamiento. La víctima fue José Luis Galarza, un vecino que vivía enfrente de él a quien el Pelado le robó una batidora para pegamento de cerámicos.Para lograr su cometido, trepó una medianera de dos metros e ingresó a al dormitorio de la víctima mientras dormía, ubicado en el primer piso de la propiedad. Tomó lo que buscaba y escapó no sin antes golpear a Galarza, quien intentó frenar el acto delictivo.El segundo hecho está calificado como homicidio criminis causa en grado de tentativa en concurso real con robo agravado. Sucedió el 29 de noviembre del 2020 en inmediaciones de calle Sarmiento, también en el barrio Lihué.La víctima fue Moisés Gabriel Cari, quien fue atacada entre las 3.20 y las 4.42 por la espalda cuando se resistió al robo de sus pertenencias.El Pelado lo agredió con un cuchillo de mango blanco (los investigadores secuestraron el arma blanca meses después) y le robó una gorra, una riñonera con dinero, el DNI y un celular después de gritarle “dame todo”.Cari no reconoció al asaltante hasta después del crimen de Coronel. No lo hizo antes por el temor que tenía de sufrir represalias.Por último, el crimen de Marcelo Coronel. Este joven de 22 años caminaba con su novia por calles San Cayetano y Las Rosas del barrio Lihué cuando fue abordado con fines de robo por el Pelado López Gutiérrez.El ataque sucedió a las 5. La víctima ofreció resistencia y recibió dos puntazos. La testigo presencial confirmó la hipótesis del robo. Coronel sufrió las heridas en el tórax y en la espalda y falleció a los pocos minutos.El abogado Gaido le explicó al jurado que no iba a discutir la autoría de los hechos. Sí la calificación de dos de las causas, las ocurridas en noviembre del 2020 y febrero de de este año.Señaló que el Pelado es un joven que perdió a su madre a los 17 años por un cáncer de páncreas y que su padre lo abandonó. Que sus cuatro hermanos también quedaron sin sus progenitores.Dijo que el joven se sumergió en el mundo de consumo de estupefacientes (cocaína y pegamento) y que esto lo llevó a cometer delitos. Sin embargo, en el caso del crimen de Coronel, aclaró que el análisis de las pruebas lo llevan a entender que no se está frente a un criminis causa.Expresó que López Gutiérrez quiso robarle a la víctima pero no matarla. Y señaló que hubo un forcejeo y que Coronel le dio un puñetazo.Esto, a su criterio, motivó que el asaltante sacara un cuchillo y le asestara los dos puntazos que provocaron el deceso.Así las cosas, el miércoles están previstas las declaraciones de los testigos y del imputado. El jueves, se desarrollarían los alegatos de cierre y el jurado podría dar a conocer su veredicto para que el juez Horario Cadile dicte sentencia.Fuente: El Sol