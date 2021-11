Qué reveló la autopsia de la joven que cayó por el hueco del ascensor

Sociedad Analizan audio que daría un giro en la causa por la muerte de joven en ascensor

El fiscal Juan Pablo Calderón recibió este lunes por la mañana el informe preliminar de la autopsia de Alicia Sánchez, la joven que cayó en la madrugada del domingo desde un décimo piso por el hueco de un ascensor en Pinamar, en medio de una fiesta entre amigos. El estudio practicado en la morgue de la jurisdicción reveló un dato estremecedor: habla de un grave sufrimiento.Por lo pronto, el cráneo de la víctima no presentó fracturas, pero sí traumatismos que le causaron múltiples coágulos. También, tenía más golpes en el tórax y en el abdomen, lo que le produjeron un paro cardio-respiratorio y un shock hipovolémico, confirmaron fuentes del caso aPor lo pronto, el fiscal Calderón no tiene sospecha alguna de que la muerte de Sánchez, oriunda de Ostende, se trate de un homicidio doloso. Existe un audio, que circuló vía WhatsApp, que sugiere un posible crimen, pero que no tiene sustento alguno en el expediente. Los diversos testimonios recabados hasta el momento, con más citaciones emitidas, no apuntan a un móvil posible o una enemistad. Así, el titular de la UFI N°4 de Pinamar cree que, efectivamente, la puerta del ascensor se abrió y que Alicia cayó por el hueco.Mientras tanto, el fiscal ya encargó una pericia mecánica al elevador para determinar posibles fallas: en todo caso, la imputación podría ser de homicidio culposo contra los responsables de ese ascensor. También, se busca determinar el contenido gástrico y el alcohol en sangre y orina de la víctima.