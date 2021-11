Impusieron 15 años de cárcel a un abogado que había sido condenado por abuso

Preventiva

El juez Mariano Martínez impuso, este lunes, la pena de quince años de prisión más las accesorias legales a Humberto Federico Baridón, por los delitos de amenazas calificadas por el uso de arma de fuego; abuso sexual con acceso carnal agravado por el uso de arma de fuego; y abuso sexual con acceso carnal y amenazas coactivas.Baridón fue declarado culpable como autor penalmente responsable de dichos delitos, por un jurado popular, en el primer juicio de esta modalidad que se realizó en la sede del Sindicato Obreros y Empleados Municipales de Rosario del Tala, entre el 22 de octubre y el 2 de noviembre de 2021.A su vez, el juez dispuso prorrogar la prisión preventiva de Baridón en la Unidad Penal Nº 7 de Gualeguay hasta que la condena quede firme, detallaron en el comunicado remitido aEn el juicio actuaron por el Ministerio Público Fiscal, el agente fiscal Federico Uriburu y la fiscal Emilce Reynoso; como defensores técnicos de Baridón los abogados Esteban Ostoloza y Pablo Ezequiel Sotelo: mientras que la querella particular estuvo representada por el abogado Claudio Manfroni.Este juicio fue el decimosegundo que se realizó en Entre Ríos, tras la aprobación de la ley que creó el Instituto de juicio por jurados, y debido a que se trató de un caso de abuso sexual, las instancias del debate no fueron transmitidas por el Canal de YouTube del Servicio de Información y Comunicación del STJ.Federico Baridón, tal como es conocido en el ámbito judicial, es abogado de profesión y entre sus múltiples defendidos estuvo el hacker Emanuel Vélez Cheratto, más conocido como “líbero” en el mundo de la ciberpiratería, que en 2017 fue condenado por estafas y haber hackeado a la entonces ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.Pese a tener domicilio en Entre Ríos, fue Baridón el hombre encargado de defender al hacker preso en Santa Fe. Incluso fue el que logró que le concedan la libertad condicional a “líbero”, cosa que ocurrió en agosto de 2019 por decisión de la jueza Rosana Carrara.Fue en ese mismo mes de hace 2 años cuando, el ahora condenado, había iniciado una relación con la mujer que finalmente lo denunció. Se habían conocido cuando ella lo buscó como asesor legal y representante para una serie de procesos judiciales.Entonces, la mujer tenía 37 años, hijos menores de edad y atravesaba una situación personal vulnerable: estaba elaborando el suicidio de su expareja, el padre de sus hijos. Además, había quedado en medio de un juicio por alimentos y un sucesorio por lo que tenía problemas económicos.Federico Baridón tiene 45 años. En su ciudad natal también es conocido por haber sido defensor de los policías condenados por torturas y vejámenes a dos menores de edad en 2012. Gusta de los instrumentos de caza, en el domicilio de su madre le secuestraron varias armas, todas con reglamentación.“Ana”, tal como se conoció a su expareja, lo denunció a principios de enero de 2020 por abuso sexual con acceso carnal calificado por el uso de arma de fuego y amenazas.De acuerdo a la denuncia, la mujer había contado que quiso terminar la relación sentimental y él no lo aceptó. Por eso recibió en su teléfono personal numerosas fotos del abogado con otras mujeres. Agregó que un día, cuando ella estaba sola en su casa, Baridón entró de improviso portando un revolver y la violó.Después, Ana volvió a recibir mensajes amenazantes: Baridón le escribió que la iba a matar a ella, a sus hijos y luego se suicidaría. “Él todo el tiempo estaba armado”, se acotó. Fuente: (El Entre Ríos - SIC – STJ).