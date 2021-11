Hallaron asesinada a una joven que estaba desaparecida desde el viernes

Una chica de 19 años que estaba desaparecida desde el viernes fue hallada hoy asesinada en un descampado de la localidad bonaerense de Berazategui y, por el hecho, un ex novio fue detenido.



Fuentes policiales informaron que se trata de Brisa Abril Formoso Sobrado, cuyo cuerpo fue hallado en la intersección de las calles 45 y 147. Aún no se estableció el motivo de la muerte, pero no se descarta que la joven haya sido apuñalada.



La joven se encontraba desaparecida desde el viernes pasado cuando había concurrido con su prima a una fiesta en la Sociedad de Fomento del barrio San Marcos, de la localidad de Berazategui y nunca más regreso a su hogar.



Según testigos, en la mencionada fiesta se habría encontrado con su ex pareja, cuyas iniciales son F.P., con quien discutió pero luego la vieron con otro joven llamado Iván, quien reside en Plátanos.



El sábado por la mañana una amiga aseguró que la vio caminando por el barrio Bustillo con este último joven, pero nadie supo más de ella.



Interviene en la causa la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIyJ) número 1, a cargo de Daniel Ichazo.