Contrató el remis a la salida del boliche, no pagó el viaje y agredió al chofer

Un chofer de la empresa “Remises del Centro” de la Crespo comunicó que una persona que salía el sábado por la mañana, del boliche bailable ubicado entre Crespo y Racedo, contrató el servicio, pero al llegar a destino, no solamente no pagó el viaje, argumentando que no tenía dinero, sino que agredió físicamente al chofer.





“Si estas situaciones siguen pasando, vamos a tomar la decisión de no buscar a pasajeros desde ese lugar” expresaron desde la empresa a través de las redes sociales. (Fuente: Desde Crespo)