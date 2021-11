Agente de turismo fue baleado para robarle un maletín con dinero

Un hombre fue baleado en un asalto ocurrido este viernes al mediodía en el Cerro de las Rosas, en la ciudad de Córdoba. Los delincuentes le robaron un maletín con dinero cuando la víctima estaba por entrar a una agencia de viajes mayorista.



La violenta entradera sucedió minutos antes de las 13:00, en la calle Juan Beverina al 1988, en el ingreso al local Delfos Tour. Presuntamente, el hombre fue perseguido por los delincuentes desde la zona céntrica e interceptado justo antes de concretar una operación en el negocio de viajes mayorista.



Según los primeros datos que brindó la Policía, el hombre de 56 años fue al centro durante la mañana de este viernes y retiró una suma no precisada de dinero. Luego se dirigió hasta el Cerro de las Rosas para cerrar una operación en la agencia de turismo.



Estacionó su Peugeot 208 y caminó unos 20 metros hasta el local. Antes de ingresar fue abordado por dos motochoros que lo habrían perseguido desde el centro. El hombre se habría resistido a soltar el maletín donde llevaba el dinero y uno de los delincuentes le disparó.



Guillermo Cristiani, titular de Delfos operador mayorista, en diálogo con El Doce dio su versión sobre el hecho: “La víctima es agente de turismo y venía a buscar una documentación y vouchers. Debe haber traído dinero propio, pero no era para una transacción con nosotros. Le dispararon tres veces”.



Sin riesgo de vida



Uno de los disparos ingresó en la zona de la tetilla izquierda. “La bala hizo un recorrido extraño por la piel y quedó alojada en la pierna. No dañó ningún órgano vital y el hombre está estable, fuera de peligro”, indicó el director del Hospital de Urgencias, Mariano Marino.



El paciente recibirá el alta médica en el transcurso de la tarde de este viernes, confirmaron desde el centro de salud. (El Doce TV)