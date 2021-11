Le quemaron el auto y le dejaron un mensaje: "No vas a jugar con ninguna mujer"

"Te dije que te iba a seguir y te iba a enganchar, sorete. No vas a querer jugar más con ninguna mujer". Breve y contundente, así fue el mensaje que le dejaron al propietario de un coche que sufrió un incendio en las últimas horas en inmediaciones de bulevar Oroño al 4000, de la ciudad de Rosario.Una dotación de bomberos debió intervenir ante el llamado de vecinos que advirtieron que un auto Renault Clio de color verde claro comenzaba a arder. Tras los primeros minutos de sorpresa, los efectivos y los vecinos que se acercaron al lugar comprobaron que los daños materiales en el vehículo habían sido totales y que el incendio había sido intencional.Junto al vehículo, un bidón de combustible apareció con un mensaje breve y contundente. "Te dije que te iba a seguir y te iba a enganchar, sorete. No vas a querer jugar más con ninguna mujer".La policía debió cortar el tránsito por varios minutos hasta que los bomberos lograron controlar las llamas.El propietario del coche, un muchacho de 27 años con domicilio en cercanías de donde se produjo el siniestro, radicó la denuncia en la seccional 15. No trascendieron datos sobre el autor o autora del hecho.