Foto: A una joven le asestaron un puntazo en el cuello para robarle el celular .- Crédito: Radio Máxima

Una joven de 18 años sufrió un corte en el cuello durante el ataque de dos sujetos los que, a bordo de una moto, le robaron el celular; ocurrió en la tarde de este jueves en calle Perón, en la zona del Polo Educativo de Gualeguaychú.



El padre de la víctima, explicó a Radio Máxima que cuando su hija salió en dirección al centro para comprar unas zapatillas, a las dos cuadras de casa, le sonó el teléfono celular y, en el momento que atendió, sintió que “alguien por la espalda la tironea de su campera y sin mediar palabra se le tira encima”.



Según el relato del hombre, “ella logró introducir el celular en la cartera y, en el forcejeo, el atacante le arrebató la cartera, le sacó el celular y le provocó -con un elemento corto punzante que no sabemos si fue un cuchillo- un profundo corte en el cuello, a la derecha, a la altura de la mandíbula”. “Mi hija no solo sufrió esa herida, que podría haber sido peor, sino que quedó golpeada en la cadera y en una rodilla por la caída que sufre sobre el asfalto al abalanzársele el ladrón”, comentó.



El padre de la joven de 18 años manifestó que, además del autor material del hecho, había “una segunda persona que conducía una moto”. “Ambos se dieron a la fuga y casi atropellaron a unos chicos que estaban jugando en el lugar”, explicó.



“Todo fue muy rápido, en cuestión de segundos, y a los que presenciaron el hecho no les dio tiempo a atinar a nada”, aseguró.



De acuerdo con lo manifestado por el hombre, de inmediato se hizo presente personal policial de la comisaría segunda, atendió a su hija y la llevó al hospital. “Ahora veremos cómo investiga el Fiscal Guerrero, que es el funcionario judicial que quedó a cargo de la causa”, cerró. (Radio Máxima)