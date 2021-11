Camionero no calculó el radio de giro para doblar y destrozó un auto estacionado

Un tremendo accidente de tránsito ocurrió en la mañana de este viernes en la ciudad de Victoria; por las dimensiones del siniestro -según se observa en las imágenes- y los tremendos daños materiales, afortunadamente no se reportaron personas lesionadas.“Al conductor de un camión Ford Cargo con equipo frío no le dio el radio de giro para doblar y enganchó a un automóvil Renault 9 que se encontraba estacionado”, comunicó ael subjefe de la Departamental policial de Victoria, Comisario Inspector Alejandro Fernández.El accidente ocurrió en la intersección de calles Güemes y Ezpeleta, zona que no está habilitada para el tránsito pesado.El Renault 9 terminó destrozado y literalmente incrustado bajo el camión. “Afortunadamente, el conductor del auto, un hombre de 60 años, alcanzó a ver el camión cuando estaba por subir y se corrió”, explicó el funcionario policial.Tras la intervención policial, se comisionó a personal de Tránsito municipal a los fines de evaluar si corresponde o una sanción al camionero, de 47 años, dado que en la zona en la que ocurrió el siniestro “no pueden circular vehículos de gran porte”.