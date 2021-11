Dos procesados y un liberado por la carga de cocaína hallada en Pronunciamiento

Policiales Encarcelaron a los detenidos en Entre Ríos por trasladar 433 kilos de cocaína

Procesaron y quedaron con prisión preventiva los dos salteños y un bonaerense acusados por el cargamento de 430 kilos cocaína valuado en unos cuatro millones de dólares y que fuera hallado en la zona rural ubicada entre las localidades de Pronunciamiento y San Justo, luego de una jornada de persecución y búsqueda por el Departamento Uruguay. En tanto, el remisero de Basavilbaso fue liberado y le dictaron la falta de mérito.Los policías rastrillaron la zona con perros de rastreo y no los encontraron, pero sí localizaron varios bultos con lo que iba a constituir el cargamento de cocaína “más grande incautado en la provincia”. Por lo hallado en el interior de la camioneta, pudieron saber que los tres se alojaban en un hotel de Basavilbaso. Allanaron su habitación y los esperaron. Finalmente, esa noche los detuvieron a bordo de un remís y quedaron detenidos junto al chofer, a quien inicialmente acusaron como cómplice.Se trataba de los hombres oriundos de Salta, Rubén Tolosa, de 32 años, y Javier Vilte, de 39; el bonaerense es Martín Crespo, de 41, y el remisero de Basavilbaso Claudio Delelis, de 36.Los cuatro fueron indagados por el delito de Transporte de estupefacientes gravado por la intervención de tres o más personas, por el juez federal de Concepción del Uruguay, Pablo Seró y quedaron alojados en la Unidad Penal Nº 4 de La Histórica a la espera de la resolución de su situación procesal. En tanto, la investigación continúa con el fin de dar con los verdaderos dueños del cargamento valuado en casi cuatro millones de dólares, ya que se cree que los arrestados eran quienes tenían como tarea el traslado de la droga.que finalmente Seró dictó el procesamiento de Tolosa, Vilte y Crespo y les dictó la prisión preventiva por los claros riesgos de fuga y entorpecimiento de la investigación que se plasman ante un hecho de semejante envergadura. En tanto, al remisero Delelis lo liberó y le dictó la falta de mérito, es decir que consideró que aún no hay elementos suficientes para procesarlo por alguna operación en la operación narco, pero tampoco para dictar su sobreseimiento.El hombre, que no tiene antecedentes penales, se declaró inocente en la indagatoria ante el juez. Afirmó que esa noche, los tres prófugos habían ido a su panchería y luego le pidieron que los trasladara en su remís hasta el hotel donde estaban parando. Además, explicó que el auto tiene el motor muy maltrecho, por lo cual hace tiempo que hace viajes solo dentro de la ciudad, desestimando la posibilidad de que haya ido a buscar a los hombres a otro lado mientras estaban en fuga.Al parecer, no se hallaron elementos que desmientan su coartada. Se pensaba que Delelis podía ser el contacto local de la banda para el traslado de la droga, ya que la operación del traslado del cargamento incluyó, según la principal hipótesis, un viaje por aire en una avioneta que provenía del norte del país y arrojó los bultos a un campo, y para ello deberían haber estudiando la zona previamente. No obstante, por ahora todo se orientaría a confirmar que el remisero estuvo en el lugar, al momento y con los clientes menos indicados, por lo cual pasó varias semanas en el encierro.