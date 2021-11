Un policía mató de tres tiros a un ladrón que lo emboscó y le robó

Un policía que volvía de su trabajo, vestido de civil, y fue emboscado en un pasillo en el cruce Conde y Posamay, en González Catán, se defendió de un asalto y mató de al menos tres disparos a un ladrón que le había robado el celular cuando regresaba a su casa.



El hecho ocurrió este jueves por la mañana, cuando un oficial de la Policía Federal Argentina (PFA) vestido de civil llegaba a su casa y fue atacado tras bajarse del colectivo en esa localidad de La Matanza.



Según los primeros testimonios, el asaltante lo amenazó con un arma de fuego y le robó el celular y la mochila, cuando el policía estaba por cruzar el paso ferroviario sobre la calle Conde.



Tras el robo, el agente se identificó y disparó tres veces con su arma reglamentaria Bersa Thunder calibre .9 mm contra el ladrón, que cayó herido.



El asaltante murió instantes después en el lugar. Recibió dos impactos de bala en el lado izquierdo del pecho y un tercero en el cuello. Tenía en su poder todo lo que le había robado al agente. Lo que no habían podido determinar los peritos era la identidad del delincuente, ya que no estaba documentado.



"Si tenía un tatuaje, el de los cinco puntos, como la cara de un dado. Es un tatuaje tumbero, de odio hacia la policía, seguramente de algún paso por la cárcel", le dijo un investigador a Clarín.



El fiscal Gastón Duplaá, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Homicidios de La Matanza, ordenó que se resguarde la escena del hecho para realizar los peritajes necesarios para determinar las circunstancias del hecho.



Además, solicitó que el cuerpo del fallecido fuera trasladado a la morgue judicial para su identificación y autopsia. Respecto al policía, como el fiscal entiende que actuó en legítima defensa, no tomó temperamento alguno.



"El ladrón estaba armado, con un arma cargada, se va a determinar con pericias si ese arma funcionaba o no", agregó la. Eso no cambia en nada la hipótesis del fiscal: que fue legítima defensa.