Asalto a sala de juegos: qué roles cumplía cada uno en el accionar delictivo

el jefe de la división Robos y Hurtos, comisario Inspector Carlos Schmunk.

Esto seguramente influirá en la tipificación legal que el fiscal le da a la causa.

Video: Video completo del asalto a la sala de juegos

Cabe recordar quea pie por calle Isidoro Rossi.Respecto del empleado de la sala de juegos que habría que filtrado la información del movimiento de personas y de dinero del casino, hace dos días se lo detuvo. El procedimiento se realizó en Barrio 170 Viviendas de Paraná.“Quedó involucrado e imputado en esta causa, a raíz de distintos elementos objetivos que le fueron aportados al fiscal que consideró solicitar al juez de Garantías la detención. En el momento del hecho, el detenido, se desempeñaba como Jefe de Sala. Trabajaba desde hace varios años en el lugar”, detalló aIndicó que “Luego a raíz de los procedimientos que realizamos con esta división, secuestramos dinero, uno que fue incautado en un local comercial que se encuentra lindante a la sala de juego, del que también detuvimos a la persona de apellido Cabrera, fue reconocido por el tesorero, no sólo por la forma en que estaba armado el fajo de dinero sino que también había particularidades que permitió establecer que este dinero pertenecía a lo sustraído”.De la misma manera expresó que “fue reconocida el arma de fuego que fue secuestrada en la casa de un familiar de Santini; todos estos elementos profundizan la objetividad en lo que respecta a los autores del hecho”.Sí se secuestraron en distintos procedimientos distintos montos de dinero pero faltaría (llegar al total) para decir que esta investigación ha finalizado. Todos estos elementos sirven para encauzar a las personas que están como partícipes”, expresó Schmunk., enumeró: “Santini y Cejas fueron los que cometieron el hecho, los que lo perpetran e ingresan al casino empuñando arma de fuego y apoderándose del dinero. Cabrera, que es tío de Santini y hermano de Cejas, es quien tiene el comercio lindante a la sala de juegos y es de dónde se secuestró el fajo de dinero; es el que se ve ir y venir, a través de las cámaras y antes de que ingresen a cometer el hecho. El jefe de sala, Alfonso Mildemberger, que sería quien habría proporcionado información precisa: sabían la cantidad de personas que estaban adentro, sabían que justo ese día iba a estar la suma de dinero,porque nunca se maneja esa cifra de dinero en la sala, sino que es continuamente trasladada por los camiones de caudales; el horario en que se cometió, cómo entrar a la Tesorería, distintos puntos que fueron aportados gracias a las cámaras de seguridad”.Los elementos recolectados sirvieron para que lr fue que cuando llegan los dos sujetos, él prácticamente ni se inmuta, ni siquiera les dice que la sala estaba cerrada. ´”Él, en una primera instancia fue consultado como una víctima más, fue entrevistado por le fiscal en el lugar, y no manifestó haber sido amenazado. Tampoco se visualiza que haya un diálogo fluido ni que se le exhiba un arma de fuego ni que se sienta intimidado para poder dejar el ingreso de estas personas”, manifestó el funcionario policial.De la misma manera, “ya adentro del lugar, “se observa que no hay la misma agresión física que sufrieron el tesorero y uno de los empleados de ordenanza, como el manejo que tuvieron con Mildemberger. Todos estos elementos que para nosotros son sospechosos fueron fundados y considerados por la autoridad judicial, entendiendo que hay elementos que Mildemberger tendrá que dar respuesta para explicar por qué actuó de esa manera y porqué al momento de ingresar, él se va hacia un costado, permitiendo el ingreso de las dos personas. Es llamativo y es muy importante, además de otras cuestiones que se fueron aportando”.“Luego de la pericia realizada por personal de Balística se pudo comprobar que el arma no solo fue reconocida por las víctimas del hecho, sino que también se pudo corroborar el funcionamiento de la misma. En principio está imputada la pareja de Santini, por la tenencia de arma de fuego”., luego de lo cual se solicitará la elevación de la causa a juicio.