Piden justicia por joven al que le destrozaron la cara para robarle la moto

Sonia, la mamá de Matías Espinosa, el joven que fue atacado brutalmente para robarle su moto a principios del 2020 en zona del Parque Varisco, se acercó a Tribunales para pedir justicia.



En diálogo con el programa Códigos, de Elonce TV, señaló que “Matías quedó sin justicia. Quiero recordar el hecho. Mi hijo fue brutalmente atacado, está caratulado como `Intento de Homicidio´, porque no fue un robo simple. El fiscal Alfieri no detuvo a nadie”.



Contó que “cuando fui a ver a mi hijo al hospital me encontré con que lo habían destruido para sacarle la moto, que luego se encontró en la casa de los delincuentes. Se encontraron conversaciones y no hay detenidos. A mi hijo lo llevaron a una rueda de reconocimiento y como no pudo reconocer a quien le hizo esto, quedaron todos libres”.



Por otra parte, mostró un documento que certifica que los presuntos delincuentes “tienen restricción a mi domicilio. No entiendo por qué entonces les ponen una restricción y no están detenidos”.



“A la moto no la encontraron en un campo, la sacaron de la casa de una familia de apellido Barzola. Yo le pido al fiscal que los detenga porque si no voy a hacer justicia por mano propia. Mi hijo está bien, se está recuperando, pero no tiene por qué haber pasado eso. No hay detenidos, es humillante esto”, agregó.



Sobre la recuperación de la salud de Matías, remarcó que “se está recuperando, hay que hacerle una cirugía estética para el rostro, pero no nos da el presupuesto. Él come, empezó a salir. Mi hijo quedó con vida gracias a un milagro. No entiendo por qué no hay detenidos”. Elonce.com