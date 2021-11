Recapturaron a un asesino en Rosario que estaba prófugo hace seis años

Víctor Marcelo Sandoval, un hombre con condenas por robos y el femicidio de una adolescente cometido en 2006 en el barrio República de la Sexta, fue recapturado ayer en una vivienda del barrio Las Flores después de pasar seis años prófugo tras escaparse de la alcaidía de la Jefatura de la Unidad Regional II. De acuerdo a fuentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), el hombre tenía pedido de captura emanado por la Oficina de Gestión Judicial del departamento San Jerónimo.



El 11 de diciembre de 2015 agentes de la División Judiciales de la policía local se encontraba a punto de trasladar a Sandoval desde la oficina ubicada en el predio de la Jefatura, en Ovidio Lagos al 5200. En aquel momento el detenido estaba esposado y vestido con ropas de trabajo, pero en un momento sus custodios se distrajeron y el hombre logró escapar a la carrera del predio, según la versión policial dada entonces sobre el escape.



Tras la fuga, personal del Comando Radioeléctrico y de Grupo de Infantería montó un infructuoso operativo cerrojo en la zona Uriburu y Avellaneda, donde existía un espeso monte, ante una versión de que el evadido se había dirigido hacia ese lugar. Pero no lo encontraron y los rastros de Sandoval se perdieron.



Tras seis años sin novedades Sandoval fue localizado este miércoles en una casa de Platón al 1900, en el barrio Las Flores, donde fue detenido por efectivos de la Tropa de Operaciones Especiales (TOE) y agentes de la AIC. En ese mismo barrio del sur rosarino, el hombre era conocido en los primeros años de la década del 2000 como un ladrón de poca monta que alternaba sus días entre esa residencia y la casa de su hermana, en Esmeralda al 1800, en el barrio República de la Sexta.



A pocos metros de esta última casa vivía la pareja de Sandoval, una piba de 17 años llamada Cindi Daiana Acosta, quien fue asesinada el 26 de mayo de 2006. Aquel día el propio Sandoval trasladó el cuerpo ensangrentado de la adolescente hasta el Hospital Provincial, donde la menor llegó sin vida. Consultado por los policías del destacamento del centro asistencial, Sandoval dijo que se había tratado de un accidente. Pero los agentes no le creyeron y lo detuvieron.



De acuerdo con la investigación, la joven había decidido dejar a Sandoval, algo que éste no aceptaba. Cindi estaba en la vivienda de su mamá, en Ituizaingó al 100 bis, cuando el hombre llegó a buscarla para llevarla con el. Tras disparar varias veces al aire con un arma de fuego y amenazarla con matar a su hermanita de 6 años, consiguió volver con la adolescente a la casa que ambos habitaban. Pero dos horas después un proyectil perforó el pecho de la joven y puso fin a su vida.



Nadie le creyó a Sandoval sobre que el disparo había sido accidental, como intentó justificar ante los policías y la Justicia. Ya por ese entonces el ahora recapturado tenía dos condenas e incluso había estado recluido en el penal de Coronda hasta que salió en libertad condicional en octubre de 2005. Esos antecedentes, una pena a un año y medio de prisión condicional y otra a 4 años de cárcel, se sumaron a la sentencia que le impusieron en 2007 por los robos y el homicidio agravado de quien fuera su pareja sumando así 18 años de encierro que burló en 2015 cuando se escapó de la Jefatura.