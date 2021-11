Denunció que fue a retirar una documentación y lo golpearon en la cabeza

Un violento incidente sucedió en la tarde de este jueves en la ciudad de Paraná. Un hombre, de 78 años de edad, resultó salvajemente golpeado en su cara cuando quiso “retirar” una documentación de una vivienda en inmediaciones de Av. Jorge Newbery y Enrique Mihura de la capital entrerriana.Según relató la victima a, se acercó al domicilio para hablar con la dueña de casa y “a buscar mis pertenencias, y así me recibieron. Tienen mis documentos y mis tarjetas para cobrar. Yo vivo en la zona del Radar, no soy vecino, pero muchos años le di de comer a esta gente”.La víctima se llama Miguel Ángel Arce, más conocido como “Macita”.Gustavo González, un vecino del lugar que presenció el hecho, contó a este medio que “cuando llegué al galpón, me encontré con esta situación. En un primer momento, el hombre fue auxiliado por un joven, me dio pena verlo con la cara llena de sangre”.Rápidamente, Gustavo llamó a la policía y a la ambulancia “para que atiendan la situación, porque creo que también tenía un brazo quebrado”, señaló. “Parece que fue golpeado salvajemente. A una persona de 78 años no se le puede hacer eso. Estaba medio mareado, pero también perdió mucha sangre”, finalizó.En el lugar intervino personal del 911 y Comisaria Decimoquinta. La víctima, recibió las primeras curaciones en la calle y luego fue derivado al hospital San Martín por estudios de mayor complejidad.