Video: rugbiers atacaron a un joven a la salida de un bar

Una patota le dio una feroz golpiza a un joven a la salida de un bar en Concepción. Sucedió el pasado lunes. En las imágenes que circulan se ve cómo un joven es golpeado salvajemente por varios violentos. #Tucumán pic.twitter.com/g3UHg1tBVC — Diego Tomas (@DJTTomas) November 10, 2021

La agresión

La Justicia de Tucumán investiga la brutal paliza que recibió un joven de 25 años durante la madrugada del lunes, cuando salió de festejar su cumpleaños de un pub de Concepción. El foco está puesto en los agresores, que atacaron en patota. Serían rugbiers y jugarían en el Club Huirapuca, el único club de ese deporte de la región y cuna de varios Pumas.Según consta en la denuncia, la víctima identificada como Santiago Elio Pintos -estudiante de Educación Física-, fue atacado por un grupo de al menos seis hombres de entre 19 y 24 años.Lo llamativo es que habiendo varias cámaras en la zona, ninguno de los agresores fue citado a declarar. Y varios medios locales consignan que dos de los integrantes del ataque son hijos de un concejal.La brutal agresión ocurrió durante la madrugada, a la salida del pub "La Bodega", ubicado en calle Moreno al 1200, en pleno centro de Concepción.Según remarcan los medios locales, todo transcurría con normalidad dentro del pub. Santiago celebraba su cumpleaños número 25 con un grupo de amigos. A unos metros, había una larga mesa ocupada por jugadores de rugby.Según testimonios, en un momento uno de los jóvenes del nutrido grupo se acercó directamente al agasajado, y lo empezó a increpar. La acusación era de 'haberle pegado a su hermano".“Yo nunca peleé con nadie, se habrá confundido, o quizás tenía intención de golpear o pegar, estaban violentos”, dijo Santiago tras el brutal ataque en charla con El Tucumano.“Luego de ese encare, nos separaron los chicos del lugar; el tipo me dio la espalda y se fue, pensé que ahí había quedado todo, en un mal entendido", continuó con el testimonio la víctima."Habremos estado cinco minutos más en el bar y salimos porque quería evitar un nuevo conflicto. Pero estos tipos salieron y nos alcanzaron en plena vereda", contó Santiago.Lo que ocurrió después es lo que se ve en las imágenes de los videos que filmaron cámaras de la cuadra: la brutal golpiza en patota hacia Pintos. Las imágenes fueron subidas a las redes por una amiga de la víctima y se viralizaron rapidamente.Un vez en la calle, no hubo más palabras: los agresores atacaron en manada. Un grupo de entre cuatro y seis personas accionaron con violencia contra el joven que estaba tirado indefenso en el piso. En las imágenes se ve cómo le pegan, lo patean, lo escupen.En el ataque se puede ver cómo otros jóvenes intentan interceder para evitar que continúe el accionar de la patota, mientras la víctima logra ponerse de pie y salir del lugar.“No entiendo qué pasó, porqué me atacaron de esa manera entre tantos. Tenía miedo por mi hermano, tenía mucho miedo de que le hagan algo. Pero, la verdad que podría haber muerto”, afirmó Santiago, quien tras la paliza sufrió traumatismos, hematomas y cortes en diferentes partes del cuerpo.De hecho, a casi tres días de la brutal agresión, el propio Santiago admitió que tiene problemas para comer porque tiene dañada la mandíbula.Hubo una serie de posteos en redes sociales que muestran como quedó golpeado en varias partes del cuerpo.Pese a la denuncia, los videos y las secuelas evidentes en el cuerpo de la víctima, ninguno de los agresores fue citado a declarar.