Maltrato animal: empalaron y apuñalaron cinco veces a una perra en San Benito

Un atroz caso de maltrato animal ocurrió en la puerta de una vivienda en San Benito. Una perra adulta de once años, aproximadamente, fue empalada con un hierro y apuñalada cinco veces.Según contó la dueña, Belén Márquez, a“todo ocurrió en 15 minutos mientras me estaba bañando, empecé a escuchar ladridos y creí que, la perra, estaba jugando con algún animal, pero cuando salgo”.Márquez junto a su pareja llevaron a la perrita inmediatamente al veterinario, “en un primer momento, pensamos que Coca se había cortado con el tejido de la casa o enganchando con algo pero el veterinario, luego de revisarla, nos dijo que estaba empalada, le introdujeron un hierro Nº8 y la apuñalaron cinco veces”, detalló y agregó que la perrita tuvo que ser intervenida quirúrgicamente de urgencia debido a que el hierro que le habían introducido le salió por el abdomen., no puedo entender por qué lastiman así a un animal, los veterinarios que la operaron le tuvieron que reconstruir la vulva”, explicó la mujer.En este sentido, sumó: “, pero tenemos mucho miedo que le puedan hacer algo semejante a una niña sería terrorífico”.Márquez declaró que realizó la denuncia en la comisaría de la localidad y al consultarle a los vecinos si sabían algo al respecto, aseguró que “todos estaban sorprendidos porque ninguno vio nada, la perra es muy tranquila, no entendemos porque le hicieron algo así”.