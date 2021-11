Se registró un incendio en un local abandonado: se presume que fue intencional

Un incendio, que se presume intencional, afectó a un local abandonado, donde funcionaba una panadería, sobre calle Churruarín al 500 y lindante a la sede de Club Patronato de Paraná. Como consecuencia del fuego, no hubo que lamentar daños materiales porque el inmueble está deshabitado desde hace un par de años.“Un muchacho ingresó y prendió fuego, y dado que había madera y pasto seco, fue fácil que se propagara”, comentó auno de los dirigentes de la entidad deportiva, Gustavo Abdala. De acuerdo a lo que indicó, se trata de una persona en situación de calle con problemas de salud mental. “Los familiares viven en calle Sargento Cabral, pero ellos ya no saben qué hacer porque no es solo que provoca daños acá, sino que en otras partes también dado que anda por toda la ciudad; esta es la tercera vez que ingresa a prender fuego en la misma vivienda”, reveló.Según lo que explicó Abdala, cuando llegaron policías y bomberos para sofocar las llamas, esta persona saltó por la reja y salió corriendo.En la oportunidad, el dirigente dio cuenta del “miedo a que el fuego venga para el sector de Patronato porque tenemos el lavadero, maquinarias y el tanque de gas también está cerca”.“Es un chico, que es sordomudo, el que ingresa por los techos y vive en este local abandonado. La Policía nos dice que no puede intervenir porque está en situación de calle; pero es molesto porque grita y se desnuda”, se quejó una vecina.La mujer exigió que los padres del joven se hagan cargo “porque él ha incendiado casas enteras”. También pidió que la propietaria del inmueble tome cartas en el asunto.Luego que los vecinos dieron aviso al 911 por el incendio, arribaron al lugar dos unidades de Bomberos Zapadores y una de Voluntarios de Paraná.“Una vez que se pudo ingresar, se constató que solo se trató de un incendio sobre pastos secos y tomó contacto con una enredadera la que, al estar seca, generó muchas llamas y eso fue lo que alertó y preocupó a los vecinos”, comunicó aun funcionario policial.“La situación fue controlada y estamos a la espera de localizar al propietario del inmueble; mientras, personal de comisaría cuarta investiga a una persona en situación de calle, la que -según lo que dicen los vecinos- utiliza el edificio para descansar”, agregó al respecto.