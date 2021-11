Quiso salir del país con un meteorito para venderlo ilegalmente por u$s 262 mil

Organismos provinciales y nacionales frenaron una acción de tráfico de partes de un meteorito en la ciudad salteña de Salvador Mazza, limítrofe con Bolivia, material que se trasladaba camuflado entre virutas de hierro, explicó este miércoles Alejandro Yocca, titular de la Dirección General de Patrimonio Cultural de Santiago del Estero, desde donde se sospecha provenía el objeto.Sobre el operativo, Yocca aseguró a Télam que personal de Gendarmería Nacional detectó que "un pasador domiciliado en Salta llevaba en un tarro de leche un objeto pesado, todo rodeado de virutas de metal", y ante la sospecha de que podría tratarse de partes "de meteorito de Santiago del Estero o Chaco" se comunicaron con el organismo.El funcionario indicó que el material "iba a ser sacado por un paso internacional a Bolivia".“Las características peculiares que presenta (el tamaño y la alineación de los cráteres, la gran masa y el alto contenido de hierro de los fragmentos encontrados) han llamado la atención durante mucho tiempo”, sostuvo.En ese aspecto, indicó que "desde mediados del siglo XVI y hasta la actualidad los meteoritos del Campo del Cielo fueron estudiados y numerosas expediciones se propusieron dar con ellos, no siempre con éxito".En el Centro Cultural del Bicentenario (CCB) de Santiago del Estero se encuentra en exposición uno de los meteoritos desenterrados en Campo de Cielo, que pesa 7.850 kilos.“En la actualidad, la administración y protección de este patrimonio cultural es una tarea mancomunada que involucra a algunos municipios, dos provincias, la de Santiago del Estero y la de Chaco, a la Nación y a un gran número de instituciones de los distintos estamentos gubernamentales y no gubernamentales que tienen responsabilidades e intereses en el asunto”, finalizó Yocca.La Dirección de Minería de Santiago del Estero pudo "constatar lo hallado con los restos de meteoritos de la provincia por su similitud, aspecto y la constitución de los materiales, entre otros aspectos", añadió el funcionario.El operativo estuvo dirigido por el comandante mayor Héctor Gabriel González, jefe de la agrupación 9ª de la provincia de Jujuy, quien comunicó el hecho a la Justicia Federal, además de realizar consultas con el Comité Técnico Santiago del Estero "para que se determine si se trataba de patrimonio meteorítico”.Yocca dijo que los meteoritos que se encontraron hasta ahora en la provincia "son muy raros por su contenido de metales", por lo que no son iguales a los de otros lugares. "Los primeros peritajes e informes se orientan hacia la confirmación de que se trataría de un fragmento meteorítico del tipo que se encuentra en Campo de Cielo", explicó y añadió que se hará un trabajo para confirmar esa hipótesis.El fragmento secuestrado en Salvador Mazza, que pesa 1.400 gramos, seguirá en manos de la Justicia Federal de Jujuy hasta que se confirme la naturaleza del objeto y su pertenencia al patrimonio santiagueño."Celebramos que las instituciones de defensa, la justicia y la cultura estén trabajando mancomunadamente en la protección del patrimonio que suponen los fragmentos de meteoritos de Campo del Cielo, declarados bien público por Ley provincial Nº 6.828, y la puesta en valor de la significación histórica y cultural de este evento extraterrestre de gran singularidad en el país y en el mundo", puntualizó.En el Gran Chaco, en la zona del límite sur de Chaco y Santiago del Estero se "encuentra la dispersión meteórica de Campo del Cielo que se originó por el impacto de un meteoroide metálico de notables dimensiones, probablemente hace unos 5.800 años", precisó Yocca.