Intentan hacer pasar por inimputable a acusado de abuso sexual

Foto: Ilustrativa Crédito: Archivo

Una situación un tanto controvertida se está generando en torno a un caso de abuso sexual ocurrido hace aproximadamente un año y medio en la ciudad de Colón, que tiene como acusado a un hombre que está bajo prisión domiciliaria y ahora intentan hacerlo declarar inimputable para evitar que lo lleven a juicio.





Se trata de un sujeto de 45 años de edad, de quien no se dieron datos filiatorios, el cual es representado por los doctores Ernesto Figún y Jorge López Molina, en causa que lleva adelante el fiscal de Colón, doctor Sebastián Blanc.



A este individuo, se lo acusó de abusar sexualmente de una mujer de unos 30 años, con discapacidad mental, y tras las distintas medidas adoptadas oportunamente, se ordenó la detención del depravado y su alojamiento domiciliario.



La causa fue elevada a juicio y cuando ya estaba todo listo y con fecha designada la Defensa del sujeto presentó un pedido de suspensión por incapacidad de su cliente, ya que “el arresto domiciliario al que se lo había sometido le había causado un problema a su salud mental”, adujeron los defensores particulares y esto evitó el ir a juicio.



Especialistas lo niegan



Ante esta situación se dio intervención a profesionales del Equipo Técnico Interdiciplinario de Colón (Psicólogo y Psiquiatra), los que se expidieron confirmando que el acusado comprende la criminalidad de sus actos, puede dirigir sus acciones y puede estar en juicio.



Por su parte, la Defensa puso su perito particular y este sostiene lo contrario a los profesionales presentados por la parte acusadora.



Por esta razón se realizó audiencia este miércoles en la Sala del cuarto piso de los Tribunales de Concepción del Uruguay, presidida por el vocal Fernando Martínez Uncal, quien deberá resolver al respecto, así como de una morigeración de la medida del arresto domiciliario del individuo, ya que la Defensa pidió le permitan salidas sociales, para favorecer su salud mental, algo similar a lo solicitado en otro casos resonante como fue el crimen del ingeniero de Villa Elisa y que generó la reacción de la comunidad.



De acuerdo a lo trascendido, los defensores piden esto ya que el acusado de violación a la mujer con discapacidad mental, habría intentado quitarse la vida y su relación con amigos y conocidos le ayudaría a recuperarse mentalmente.



La Fiscalía se opuso rotundamente a estos pedidos, ya que (si bien tiene algunos problemas depresivos) los informes son contundentes al señalar que está medicado y tratado por especialistas y está con su familia, por lo que resaltan que no hay motivo para morigerar la medida impuesta, por lo que ahora habrá que esperar lo que resuelva el juez interviniente