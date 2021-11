Se incendió una fábrica de plásticos cerca de Rosario: un herido con quemaduras

El siniestro ocurrido en esa localidad cercana a Rosario "está controlado", dijo a Télam el jefe de los Bomberos Zapadores de la provincia de Santa Fe, Andrés Lastorta, quien precisó que el herido es un hombre con "quemaduras en los miembros inferiores".



El funcionario explicó que el fuego, que provocó enormes columnas de humo sobre el kilómetro 1 de la ruta A0-12, "fue controlado con espuma, por el material combustible con el que trabaja la fábrica".



"Si se hubiera utilizado agua se habría propagado más", añadió Lastorta, quien explicó que además del apoyo de Zapadores, actuaron agrupaciones de Arroyo Seco, Alvear, Álvarez y Villa Gobernador Gálvez para aportar cubas de agua empleadas en la periferia de la planta siniestrada.



A la hora en la que se inició el incendio había ocho empleados trabajando en la planta industrial.



El tránsito estuvo interrumpido en ambas manos de la ruta A-012 para permitir la tarea del personal de Bomberos.



De acuerdo a las primeras versiones, el incendio se inició poco después del mediodía en la planta que la empresa Trecex Materiales SRL posee en el parque industrial de la localidad de Alvear, situada a unos 25 kilómetros al sur de Rosario.



Se trata de una empresa familiar fundada en 2007 que se dedica a "procesar los residuos de nuestros clientes para convertirlos en productos y materias primas de calidad", según explica su sitio web.



También agrega que en la planta, de 1.200 metros cuadrados, "trabajamos principalmente materiales plásticos (polietileno, polipropileno) y metales ferrosos y no ferrosos (cobre, aluminio).



El jefe de Bomberos Zapadores, por su parte, precisó que "el techo de la fábrica colapsó" como consecuencia del fuego.



Vecinos de la zona reportaron a medios locales la impresión que les causó las dimensiones de las llamas y las columnas negras de humo que emanaban del galpón.



"Estuve a 50 metros del lugar y me envolvía el calor", dijo un testigo a una radio rosarina.



El presidente comunal de Alvear, Leandro Tabares, señaló por su parte a Radio Dos de Rosario que la siniestrada "es una fábrica habilitada en el rubro de plásticos y solventes como thinner", de alta combustión.



Lastorta, por su parte, indicó que aún no se conoce el motivo que originó el incendio, que surgirá de las pericias de Bomberos Zapadores y testimonios de las personas que trabajaban en el lugar.