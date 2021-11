Asalto a familia rural: los ladrones “fueron violentos y tenían un dato fijo”

“Me pinchaban en las costillas para amedrentarme”

Sospecha que los asaltantes tenían “un dato fijo”

“Nunca habíamos vivido nada parecido y nos sorprendió completamente porque no es algo habitual en nuestra zona. Fue un susto muy grande”, aseguró aGerman Smith, uno de los afectados por el violento asalto a la familia de la zona rural de la localidad de Aranguren.“Llegaron en un vehículo de color ladrillo, preguntaron por Rubén o Germán, los dueños; cuando salí les dije que yo era Germán, el conductor del vehículo cargó la pistola, tipo 9mm, nos dijo que era un asalto y nos llevaron al interior de la vivienda. Nos preguntaron por los empleados, los que estaban en un galpón lindero, y en ese momento se bajaron todos los delincuentes del vehículo y los fueron a buscar”, rememoró el afectado al confirmar que él contabilizó “cuatro asaltantes, pero probablemente hayan sido más”.“Había tres empleados en ese momento, redujeron a dos y uno alcanzó a escapar hacia el fondo de la casa, porque los vio, y él fue el que dio aviso a la Policía”, explicó.“Nos llevaron a la cocina de la casa, donde mi madre y mi padrastro estaban por cocinar; nos hicieron tirar al piso, nos ataron con precintos, de pies y manos, y nos preguntaban por el dinero y la caja fuerte”, reveló Smith al dar cuenta que la familia no cuenta con este tipo de elemento de seguridad. “No sabemos con qué datos vinieron”, acotó al respecto.Smith aseguró que los asaltantes lo lastimaron con un cuchillo. “Me pinchaban en las costillas para amedrentarme y sacarme información”, aseguró en comunicación telefónica con“Fueron violentos, no nos mataron a palos, pero si nos dañaron”, remarcó el trabajador. Y agregó: “Mi madre tiene 71 años, sufre de problemas de presión y gracias a Dios no pasó nada porque podría haber sido muchísimo peor”.Los ladrones sustrajeron 240.000 pesos, cheques, aparatos de telefonía y una camioneta Ford Ranger blanca, la cual fue hallada cerca de Tres Esquinas, en departamento Victoria.“Fueron unos cinco o diez minutos los que nos tuvieron boca abajo, y en un momento se retiraron porque no se escuchó más nada. Después intentamos desatarnos, me liberé de los pies y al intentar pararme, ingresaba el personal policial a la casa”, sintetizó el afectado por el violento asalto.“Iban con un dato fijo, buscaban una caja fuerte, que acá no hay”, destacó el trabajador rural. Y agregó: “Teníamos dinero por el manejo diario de una casa, pero no una suma descomunal que nos haya entrado por alguna venta”.De acuerdo a lo que comentó, el dinero robado aún no fue hallado, pero sí un maletín personal que estaba siendo peritado.En tanto, la camioneta Lifan en la que los ladrones llegaron al lugar del hecho fue hallada en Victoria, donde detuvieron a un hombre de 28 años de edad, oriundo de Aranguren, pero tendría vinculaciones con Rosario.Por estas horas buscan al resto de los involucrados. En total habrían sido cuatro los delincuentes y no se descarta que los prófugos puedan ser rosarinos.