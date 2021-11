"Cada vez hay más delitos atravesados por la droga”, dijo un fiscal de Concordia

El coordinador de la Unidad Fiscal de Concordia, José Costa, analizó la actualidad delictiva de la ciudad de Concordia. "Hace mucho tiempo que venimos viendo una vinculación muy estrecha entre narcotráfico y el consumo de estupefacientes con los delitos”, afirmó el fiscal, y añadió que "lo venimos viendo incluso antes de que tengamos competencia en el tema de narcomenudeo que la asumimos hace relativamente poco tiempo para lo que son los términos históricos”, dijo en declaraciones radiales.En ese marco, por ejemplo, se dio la investigación que dio lugar el fin de semana pasado a 30 allanamientos que desbarataron una organización dedicada al narcomenudeo.En diálogo con, Costa destacó que “estuvo trabajando un grupo de fiscales, analizando esta cuestión que vemos que cada vez hay más delitos que están atravesados por la droga, por enfrentamientos entre bandas de un barrio, por cuestión de territorio por decirlo de alguna manera, y también muchos delitos vinculados con el consumo, chicos adictos que cometen robos bastante violentos, también vemos que hay un avance del consumo. La situación no deja de ser preocupante”.En este sentido, precisó que "la ciudad de Concordia siempre en relación a otras ciudades de Entre Ríos tuvo índices bastante elevados y obviamente la forma de combatir esto, como son múltiples las causas que lo originan también tienen que ser múltiples las respuestas que se dan”.Consultado sobre las medidas que se pueden tomar para encarar el problema, respondió que “yo puedo hablar de lo que veo de mi experiencia, desde la parte que nos compete a nosotros que es tratar de ser lo más eficaces posibles, tratar de lograr la mayor celeridad en las causas que obviamente no depende solo de nosotros sino que también depende del sistema judicial en su conjunto, y por otro lado creo que también hay muchos factores, el tema educativo, el tema social, cultural, la cuestión de la prevención que es algo que escapa a nuestro control también, por eso digo que son todas cuestiones que se tienen que abordar desde otros organismos, la contención a los menores. Es demasiado complejo como para encontrarle una sola respuesta, es muy difícil que una respuesta se encuentre porque en realidad pasa en todos los países del mundo”.Sobre el ambiente reinante en la Justicia, acerca de si se están dando las respuestas a la comunidad en relación a la resolución de delitos, indicó que "una vez que un grupo que viene de varias causas que creo que son de algunos homicidios u homicidios culposos, la mayoría de las causas están muchas elevadas a juicios, muchas con personas imputadas, incluso la de Muñoz que fue el último homicidio que tuvimos hay personas imputadas, hay personas con prisión preventiva por ahí obviamente que los tiempos de la Justicia no son los tiempos que la gente espera, pero diría que la mayoría de las causas graves se han esclarecido y están en trámites, por ahí les molesta a la gente y a nosotros también el tema de cuando solicitamos prisiones preventivas y no nos dan pero eso es una cuestión que nosotros apelamos y todo pero las confirman"."Eso reconozco que a la gente le molesta y por ahí a nosotros también porque no es lo mismo conseguir testigos o que la gente venga a declarar en contra de alguien que sabe que está viviendo a la vuelta de la casa, nosotros como Fiscalía se nos complica, pero son las reglas del juego”, concluyó. Fuente: (El Entre Ríos - Redes de Noticias)