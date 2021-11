Investigan múltiples estafas: vaciaron cuentas de al menos seis bancos

Modus Operandi

Decenas de clientes, de al menos cuatro bancos privados y dos estatales, serían los perjudicados en una metodología delictiva mediante la cual se hacen transferencias no autorizadas, desde sus cuentas, o mucho peor, estas son vaciadas por anónimos. La operatoria viene sucediendo hace un tiempo.La Policía solicita a todos los damnificados que hagan las correspondientes denuncias, para poder determinar fehacientemente el alcance de la maniobra, el "modus operandi" de los delincuentes y hacia dónde va el dinero faltante.Las alertas comenzaron inicialmente en las redes sociales y de allí se disparó, ya que lo que comenzó con un grupo de damnificados de un banco privado de Corrientes, hoy ya tiene a decenas de clientes de por lo menos seis entidades afectados, entre ellas, dos bancos estatales (provincial y nacional).En este sentido, el comisario mayor Héctor Rodríguez, jefe de la Dirección de Delitos Complejos de la Policía de Corrientes, confirmó el hecho a diario época y contó cómo es el "modus operandi"."Casi siempre, la estafa se origina cuando la víctima proporciona datos sensibles. El objetivo de los estafadores es lograr, por cualquier medio, obtener la clave y contraseña de sus víctimas. Luego, cuando los obtienen, realizan pagos, transferencias y hasta pedido de créditos. Generalmente las víctimas no se dan cuenta que suministraron información delicada al estafador", dijo Rodríguez.Según el jefe de la Dirección especial que hoy está abocada a dilucidar este tema, "en muchos casos se trató de tentativas, ya que las víctimas se dieron cuenta a tiempo y, luego, hicieron la denuncia; pero hay una gran cantidad de casos en los que las transferencias se realizaron y las cuentas se vaciaron; esto es lo que estamos investigando".Para Rodríguez, el caso tiene un entramado particular, ya que "detectamos que muchos de los contactos, fueron hechos desde Unidades Carcelarias, algunas de la provincia de Córdoba.Una vez que acceden a las cuentas bancarias, extraen el dinero, lo pasan a otro CBU, en provincias como Buenos Aires, Córdoba o Santa Fe y a otros bancos; a su vez, quien los recibe afuera hace exactamente lo mismo. Esto provoca que el dinero salte de cuenta en cuenta, de banco en banco".Pero en esta historia, también hay otros casos, de personas que al parecer no habrían tenido contacto con ningún tercero y a pesar de ello sus cuentas fueron afectadas.Según datos a los que tuvo acceso, algunas víctimas sufrieron el retiro de hasta $50.000. Pero lo cierto es que todo el dinero retirado de sus cuentas fue a dar a otra provincia. También habría casos que involucran el uso de "billeteras Virtuales"."Para nosotros es un problema sobre el que también tenemos que trabajar, ya que una vez que identificamos el destino, la investigación sale de nuestra jurisdicción y debemos solicitar colaboración de la Justicia y la Policía de otras provincias para que se agilicen los trámites", señaló Rodriguez.Para los efectivos de la DDC de la Policía, los ciudadanos deben estar prevenidos y no suministrar ningún tipo de información a terceros. Los bancos no solicitan las claves de seguridad de sus cuentas a sus clientes, mucho menos en forma telefónica. "Es importante para la Policía que la comunidad se acerque y denuncie los hechos de esta naturaleza, para tener las herramientas necesarias para investigar y llegar a dar con los culpables de esta estafa. Por el momento, todo indica que son de afuera, pero se seguirá investigando y acumulando pruebas para atraparlos", concluyó el comisario mayor.