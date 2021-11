Hallan el cuerpo del chico que había desaparecido cuando lo perseguía la policía

Policías

Policiales Buscan a un joven que desapareció en el río Paraná tras persecución policial

Qué dice la versión oficial

Los policías en la mira

Las dudas de la familia

El cuerpo de Lautaro Rosé, un chico de 18 años que estaba desaparecido tras una persecución policial, fue encontrado esta mañana.En la zona costera de Corrientes, este miércoles se encontró el cuerpo de Lautaro Alexander Rosé, el joven que habría desaparecido después de una persecución policial. Ocurrió en inmediaciones del Cementerio, en el Barrio Virgen de los Dolores.El cuerpo de Lautaro fue hallado minutos después de las 7 de este miércoles en la bajada del barrio Virgen de los Dolores, al menos a un kilómetro al sur de donde el joven se arrojó al río, indicó. El cadáver estaba flotando y fue hallado por malloneros que se sumaron a la búsqueda.En las últimas horas habían apartado de sus cargos a tres efectivos que participaron en el operativo donde desapareció el chico. Para la fiscalía hubo mal accionar por parte de la fuerza.Ayer, al menos unas 700 personas se movilizaron este martes en la provincia de Corrientes para pedir por la aparición de Lautaro Rosé, un chico de 18 años que el lunes a la madrugada se tiró al río para escapar de la policía.“En un momento se generó un incidente e intervino personal de la Policía de Corrientes, lo que derivó en un tumulto de personas y corridas. Allí, Lautaro Rosé junto a un menor de edad que lo acompañaba, se arrojaron a las aguas del río Paraná”, detallaba horas atrás un comunicado del Ministerio Público Fiscal. El texto agregó que “luego, el menor de edad salió del agua, pero no así Lautaro, de quien se desconoce hasta la fecha su paradero”. El fiscal Gustavo Robineau, a cargo del caso, dijo a Télam que “la investigación está en curso”.Mientras familiares del joven permanecen en la zona y cuestionan la falta de información oficial sobre el caso, se supo que no existen registros de la actuación policial por lo que, desde el Ministerio Público Fiscal, trabajan para individualizar a los efectivos que intervinieron en la persecución.Por su parte, el ministro de Seguridad, Juan José López Desimoni, dijo a Radio Dos que “tres funcionarios policiales fueron apartados preventivamente, una medida administrativa, mientras avanza la investigación”.Lejos de la hipótesis oficial, las sospechas alrededor de la desaparición de Lautaro preocupan a la familia. Natalia Rosé, la tía del joven, manifestó que tanto su sobrino como el otro chico que huía con él “fueron golpeados por la policía”. Así se lo hizo saber un testigo, “que no quiere hablar más porque tiene miedo”. Además, remarcó la mujer, dicen que “se tiró al río para escapar” pero él no sabía nadar.En el mismo sentido se expresó ante los medios locales Juana Sotelo, madre del adolescente, y aseguró: “Lautaro estaba con su amigo Ismael, de 16 años, quien nos comentó que fueron golpeados y perseguidos por la Policía, en medio de la noche”. “Me voy a quedar acá hasta que alguien me dé alguna respuesta, soy madre y estoy sufriendo y pido justicia”, reclamó la mujer.