Un hombre fue atacado a hachazos en plena vía pública: el agresor quedó detenido

Un muchacho de 26 años atacó con un hacha a un hombre de 63, en plena vía pública y sin medir una pelea o una disputa previa. El agresor fue detenido y la víctima fue atendida en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) con un traumatismo de cráneo y una herida en la frente con un sangrado profuso que le provocó una descompensación.



El episodio ocurrió cerca del mediodía de este martes, cuando Juan, de 63 años, caminaba por Marcos Paz y San Nicolás, de la ciudad de Rosario, y advirtió que se le abalanzaba un hombre con un hacha en la mano. El hombre cayó al suelo y alcanzó a defenderse con las piernas mientras el victimario intentaba en cuatro ocasiones golpearlo con el hacha. Uno de los intentos llegó a destino y le ocasionó a Juan una importante herida en la frente.



El atacante no es un desconocido para la familia de la víctima: era repositor en el mismo supermercado donde Juan tenía una verdulería, y tiempo después de que trabajaran juntos agredió a golpes de puño a dos de sus hijos. "Es alguien que no está en sus cabales", dijo otro de los hijos de la víctima.



"Fue atacado sin decirle nada, sin ningún motivo", remarcó el hijo en diálogo con El Tres, para añadir que "le dieron el alta esta noche, con algunas precauciones. Ahora está bien".



Identificó al agresor como Leo, quien vive a la vuelta de su casa, "en una pensión en Marcos Paz y Cafferata", y que previamente atacó tres veces a dos de sus hermanos "con golpes en la espalda. Y después salía corriendo".



"Es muy fuerte ver a tu papá tirado, ensangrentado, y un tipo golpeándolo con un hacha", sostuvo, y añadió: "Él decía que lo tenía que hacer, lo tenía que hacer y lo tenía que hacer".



El atacante, de 26 años, fue detenido por personal de la Brigada Motorizada en la pensión donde vive (donde se secuestró una bicicleta que utilizaba para trabajar en una aplicación de delivery y un hacha) y quedó en dependencias de la comisaría 2ª. La audiencia imputativa se realizaría el próximo jueves, donde se lo acusaría de intento de homicidio.



La víctima, de 63 años, recibió diez puntos de sutura en la herida de la frente. Una tomografía reveló que no existe daño cerebral ni en la masa encefálica.



El director del Heca, Jorge Bitar, indicó que Juan ingresó con "traumatismo de cráneo sin pérdida de conocimiento y un gran sangrado que lo descompensaba hemodinámicamente", y remarcó que no presentaba lesiones en el resto del cuerpo.



Después de efectuar el ataque, el agresor habría regresado en bicicleta a la pensión donde vive para ponerse a cocinar, según indicaron testigos.