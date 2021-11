Violento asalto en zona rural: maniataron a cuatro personas, robaron y huyeron

Un violento asalto ocurrió en horas de la noche del martes en el Departamento Nogoyá. El hecho delictivo sucedió cerca de las 21 horas, en un camino vecinal, a dos kilómetros de la localidad de Aranguren, confirmó ael jefe de la Departamental de Policía de Nogoyá, Javier Oertlin.Allí, varios delincuentes armados redujeron a una mujer 71 años, a su hijo y dos empleados, a quienes ataron con precintos. Sustrajeron 240.000 pesos, cheques, aparatos de telefonía y una camioneta Ford Ranger blanca, la cual fue hallada cerca de Tres Esquinas, en departamento Victoria.Por su parte, la camioneta Lifan en la que los ladrones llegaron al lugar del hecho fue hallada en Victoria, donde detuvieron a un hombre de 28 años de edad, oriundo de Aranguren, pero tendría vinculaciones con Rosario.Por estas horas buscan al resto de los involucrados. En total habrían sido cuatro los delincuentes y no se descarta que los prófugos puedan ser rosarinos.Oertlin señaló durante el programaque por el momento el dinero no fue hallado.Si bien confirmó que una de las víctimas resultó con heridas superficiales provocadas con un cuchillo, afirmó que el estado de salud de todos los afectados "sería bueno".Asimismo, manifestó que "no descartamos ninguna hipótesis", pero admitió que para movilizarse por la zona como lo hicieron hay que ser conocedor de la misma.