Peatón fue embestido y fracturado por motociclista que iba haciendo Willy

Un vecino de la ciudad de Crespo comenzó a transitar la recuperación -que le llevará algo más de un mes-, por la lesión que sufrió al ser impactado por una moto. El suceso vial tuvo lugar minutos antes de la medianoche del domingo.



Al respecto, relató: "Iba caminando a mi trabajo, porque ya empezaba mi turno, y a la altura de la Plaza del Sol, veo de repente que una moto estaba haciendo willy. Le pegué un grito por lo cerca que lo tenía y cuando bajó la moto, me agarró el brazo derecho. Lo puse para cubrirme la cara, porque ví que la moto se me venía encima".



El hombre sostuvo que "fue todo en unos segundos, es un sector bastante oscuro, prácticamente no vi nada y además se fue".



La persona embestida llegó hasta su lugar de trabajo, distante a pocos metros, siendo auxiliado y trasladado a una guardia médica.



Desde la dependencia policial se indicó que "pasado un rato, se tomó conocimiento de lo acaecido en Plaza del Sol, en Los Constituyentes y José Hernández, y en base a los dichos de esta persona se comenzó a hacer las averiguaciones que permitan individualizar al motociclista".



Asimismo, se confirmó que "de acuerdo al informe del galeno de esta dependencia, el denunciante presentó una lesión de carácter grave, tratándose de una fractura".



Por su parte, el hombre lesionado anticipó que "más adelante van a evaluar colocarme una pequeña malla en el codo. Ahora hay que esperar, porque como doblé el brazo para cubrirme, como que me arremangó unos huesitos del codo, que no deberían tocarse entre sí", completó en declaraciones a FM Estación Plus.