Video: presos arrodillaron a dos penitenciarios y exigieron hablar con una jueza

Internos filmaron la toma de rehenes en Mendoza. Pidieron negociar con Mariana Gardey, a cargo de las audiencias de Ejecución Penal, y con el titular del Servicio Penitenciario, Eduardo Orellana."No tenemos a nadie secuestrado, nos quieren reprimir sin motivo alguno", aseguró Héctor Damián Mercado López, uno de los internos que protagonizó la toma de rehenes durante la tarde de este martes en el penal de Almafuerte, en Luján, provincia de Mendoza.A través de un video, demostró en las condiciones en que tenían retenidos a dos penitenciarios, asegurando que se trataba de un reclamo pacífico: "Están bien y tranquilos, no tenemos gente apretada ni secuestrada. Se van a ir bien, con sus celulares y sus cosas", aseguró al diarioEl grupo de presos del Módulo 6 (ex Admisión), exigía que no los trasladen al sector de máxima seguridad y piden hablar con el director del Servicio Penitenciario y la jueza a cargo de las audiencias de ejecución penal en ese complejo.

"No quiero hablar con (Manuel) Beltran (director de Almafuerte), ni con nadie más, quiero hablar con Mariana Gardey o el Pollo (Eduardo) Orellana. A (Sebastián) Sarmiento no lo quiero acá", afirmó en referencia al juez y ex titular del Servicio Penitenciario.En las imágenes a las, se observa a los guardiacárceles arrodillados y al mencionado recluso con una chuza en una mano, mientras le habla a la cámara.La toma comenzó alrededor de las 13, mientras los reos se encontraban recibiendo visitas y concluyó por la noche.Mercado López ya había liderado otra toma de rehenes en diciembre de 2017. En esa ocasión, también retuvo a dos guardias y exigía ser alojado en el penal de Boulogne Sur Mer, ya que allí se encontraba detenido su hermano.