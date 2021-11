Caso Tehuel: Imputarán por "homicidio agravado por odio de género" a detenidos

El caso



La desaparición de Tehuel de la Torre, el joven trans que fue visto por última vez el 11 de marzo último cuando salió de su casa de la localidad bonaerense de San Vicente y por cuyo caso hay dos hombres detenidos, será investigada como un "homicidio agravado por odio a la orientación sexual e identidad de género", informaron fuentes judiciales.La decisión fue adoptada por el juez de Garantías de Cañuelas, Martín Rizzo, tras un pedido de la fiscal de la causa, Karina Guyot, ya que el expediente aún se investigaba hasta este martes como una "averiguación de paradero".De esta manera, los dos hombres que se hallaban detenidos por el caso, identificados como Luis Alberto Ramos (37) y Oscar Alfredo Montes (46), quedaron formalmente acusados por ese nuevo delito que prevé una pena en un futuro juicio oral de prisión perpetua y por el cual serán indagados posiblemente mañana.Fuentes judiciales informaron a Télam que los dos sospechosos estaban acusados hasta el momento por el delito de "encubrimiento en concurso real con falso testimonio".Sin embargo, a pesar de que aún no fue encontrado el cuerpo, la fiscalía pidió el mes pasado, y el juzgado avaló en las últimas horas, el cambio de carátula al de "homicidio agravado por odio a la orientación sexual", ya que creen que el asesinato es la hipótesis más firme.Es que hace unos meses los peritos determinaron que una mancha de sangre hallada en la vivienda de uno de los sospechosos pertenecía a Tehuel.Se trata de material genético encontrado sobre una pared de la casa de Ramos, situada en la calle Mendoza al 1200 del barrio La Esperanza, en Alejandro Korn.Tehuel fue visto por última vez la tarde del 11 de marzo último, cuando se dirigió desde su casa de San Vicente a la localidad de Alejandro Korn para ver a Ramos, uno de los dos detenidos que tiene la causa, ya que le había ofrecido un trabajo de mozo en un evento.El joven tiene contextura robusta, tez blanca, cabello corto de color oscuro y mide unos 1,56 metros.Al momento de desaparecer, Tehuel vestía una camisa de mangas cortas blanca, un camperón azul con detalles blancos, un pantalón gris, una gorra con visera gris y negra y zapatillas de color azul.La denuncia de la desaparición fue realizada por su pareja ante la Policía y la fiscal Guyot, quienes desplegaron diversos operativos, entre ellos en la casa de Ramos, quien según fuentes de la pesquisa tiene antecedentes de violencia y por venta de drogas.En una excavación realizada en la casa del sospechoso se encontró un teléfono incendiado y algunas prendas de vestir que podrían pertenecer al joven desaparecido.Ramos reconoció haberse encontrado con Tehuel el 11 de marzo a las 16.30, pero sostuvo que no fueron a ningún evento y que cada uno se retiró por su lado.Sin embargo, su versión no pudo ser corroborada y la fiscal Guyot pidió su detención.Además de Ramos, fue apresado Montes, un chatarrero con antecedentes penales por abuso sexual, a quien en principio la funcionaria judicial le había imputado el mismo delito que al primer acusado: "encubrimiento en concurso real con falso testimonio".Ahora, con el cambio de carátula, ambos sospechosos podrían recibir la máxima pena en un futuro juicio oral.En tanto, el Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (Sifebu) fue puesto a disposición de la Justicia desde los primeros días de la desaparición y desde el Gabinete de Atención de esa área los profesionales mantienen un vínculo permanente con los familiares, informó el Ministerio de Seguridad.