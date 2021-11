Buscan a un joven que desapareció en el río Paraná tras persecución policial

Efectivos de la Prefectura a bordo de embarcaciones y buzos tácticos buscaban hoy a un joven que despareció tras arrojarse al río Paraná en la ciudad de Corrientes durante una persecución policial, mientras la Fiscalía investiga a los efectivos que participaron en el hecho.Se trata de Lautaro Rosé, de 18 años, quien está siendo buscado por efectivos de Prefectura en aguas del Paraná, especialmente, en la zona de la playa Arazaty, luego de una persecución en la madrugada de ayer en la costanera, debajo del Puente General Belgrano.Por su parte, familiares del joven permanecen en la zona y reclamar que se brinde información oficial sobre lo ocurrido.“En un momento se generó un incidente e intervino personal de la Policía de Corrientes, lo que derivó en un tumulto de personas y corridas. Allí, Lautaro Rosé junto a un menor de edad que lo acompañaba, se arrojaron a las aguas del río Paraná”, detalló un comunicado del Ministerio Público Fiscal.El texto agregó que “luego, el menor de edad salió del agua, pero no así Lautaro, de quien se desconoce hasta la fecha su paradero”.El fiscal Gustavo Robineau, que investiga el hecho, dijo a Télam que “la investigación está en curso” y hasta el momento “no hay novedades sobre la búsqueda”.Además, señaló que “la actuación policial no fue registrada” y que “debería haber sido registrada”.“Estamos trabajando en la individualización de los efectivos policiales que intervinieron”, aseguró.En similar sentido se expresó el ministro de Seguridad, Juan José López Desimoni, quien en declaraciones a Radio Dos sostuvo que "tres funcionarios policiales fueron apartados preventivamente, una medida administrativa, mientras avanza la investigación”.Por su parte, la tía del joven desaparecido, Natalia Rosé, manifestó que “aparentemente, el lunes a la madrugada hubo una persecución y él y su amigo estaban huyendo”.“El amigo dice que Lautaro se tiró al agua y sus zapatillas quedaron en la costa, pero mi sobrino no sabía nadar”, expresó la mujer en diálogo con Télam.Natalia dijo que “el otro chico nos aseguró que fueron golpeados por la Policía y nos dijo que no quiere hablar más porque tiene miedo”.“Nos vamos a quedar aquí hasta que aparezca y pedimos que vean las cámaras de seguridad que hay en toda la Costanera”, reclamó.En tanto, Juana Sotelo, madre del joven, aseguró a medios de prensa que “Lautaro estaba con su amigo Ismael, de 16 años, quien nos comentó que fueron golpeados y perseguidos por la Policía, en medio de la noche”."Me voy a quedar acá hasta que alguien me dé alguna respuesta, soy madre y estoy sufriendo y pido justicia", reclamó.El Ministerio Público Fiscal emitió un comunicado en el que expresó que “en el lugar actuaron efectivos de la Policía de Corrientes, y que a causa del incidente suscitado no se labraron actuaciones”."Se trataría de un procedimiento irregular y existe una persona desaparecida”, añadió.