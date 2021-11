Niño abusado por grupo de menores: defensora pidió la nulidad del procesamiento

Sociedad Viale se movilizó para pedir justicia por aberrante caso de abuso hacia un menor

en la que la defensora Corina Beisel y la integrante del Ministerio Público Pupilar, María Laura Mendoza López,, no debe seguir adelante respecto de tres de las personas que están siendo acusadas, dado que cuentan con 14 y 13 años, razón por la cual solicitamos que se fije una audiencia para discutir la nulidad de la convocatoria a prestar declaración como imputados, lo que todavía no se llevó a cabo, y la inconstitucionalidad de las normas que disponen que los menores de menos de 15 años puedan ser procesados al igual que lo son los menores punibles”, explicó ala abogada defensora Corina Beisel.En ese sentido, la defensora de uno de los menores acusados, anticipó: “En caso que el juez decida no hacer lugar al pedido de inconstitucionalidad y de nulidad de la convocatoria a declaración de imputado,por la exposición mediática, porque vive en un pueblo pequeño y porque no está pudiendo concurrir a la escuela y demás,para que se pronuncie en definitiva sobre este punto, en el cual hay un fallo de la Corte Suprema que ya se expidió sobre que no se puede convocar a un menor de 14 años a prestar declaración como imputado”.serían cinco los menores involucrados en el hecho: dos de 13 años; uno de 14, uno de 15 y uno de 17 años.Si bien Beisel aclaró que su intención no era la de “desmerecer el derecho de los padres a denunciar”, sí remarcó que lo es “discutir que se pueda procesar a su defendido”.“Los fines de las normas que regulan el derecho de menores son protectorias, es decir que cuando un menor a los 14 años, por su inmadurez, no es punible implica que no es susceptible de que se le aplique una sanción penal. Entonces,se preguntó la letrada al apuntar: “Es ilógico el planteo de la fiscalía y contradice las normas vigentes”.