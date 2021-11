Hicieron un boquete en el techo y desvalijaron un taller mecánico

La ola de inseguridad no da tregua en Córdoba y suma nuevas víctimas. En esta oportunidad, otro taller mecánico, ubicado en avenida Vélez Sarsfield al 6100, en barrio Comercial, fue el lugar elegido por los delincuentes para cometer el delito. Lo desvalijaron por completo y se llevaron todas las herramientas.



Los ladrones hicieron un boquete en el techo de chapa. Era la noche del domingo cuando Claudio fue alertado por un vecino. Al llegar al lugar, encontró todo tirado. Por esta razón, improvisó unos hierros para impedir que vuelvan a entrar.



“Venía haciendo changas. También tengo remis y con esto de la pandemia pusimos toda la ficha en el taller”, expresó el dueño al detallar cómo dio inicio a este proyecto familiar.



Trabaja junto a sus dos hijos y de a poco fueron equipándolo. La idea fue siempre que “ellos tuvieran un futuro”. Con la voz quebrada y mucha impotencia, expresó: “Por mis hijos, no voy a bajar los brazos. Vamos a salir adelante”.



“Uno ya sabía que en algún momento iba a pasar. Esta zona es zona roja, no perdonan a nadie. En la avenida hay constantes robos y uno termina resignándose”, lamentó Claudio. Pero sus hijos le dan las fuerzas para seguir luchando: “Ellos me dijeron ‘no te hagas problema, que vamos a seguir adelante’”. (El Doce TV)