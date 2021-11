Hermano de sospechoso por estafa negó acusaciones en su contra: qué argumentó

Policiales Son tres los detenidos por la balacera y persecución tras intento de estafa

En el marco de una investigación por una tentativa de estafa en la localidad de Villa libertador San Martín, este lunes personal de Delitos Económicos realizó un allanamiento en una vivienda de la comunidad gitana, ubicada en la intersección de avenida Almafuerte y Antonio Salellas de Paraná. Según se supo, en la casa, viviría uno de los acusados de la estafa que fue detenido el viernes y liberado el sábado por la tarde.Y agregó que “mi hermano estuvo en Villa Libertador San Martín viendo un vehículo que estaba para la venta y dio la casualidad que a los pocos metros estaba ocurriendo un robo, pero no era una estafa”.“Cuando mi hermano estaba viendo el vehículo se encontró con la policía, le empezaron a disparar y como no sabía lo que pasaba se subió al auto y se dio la fuga”, contó el hombre, además agregó que a su hermano lo detuvieron en la zona de calles de Sallelas y Almafuerte, pero “al otro día salió porque se aclaró como ocurrió todo”, sostuvo.En sintonía con esto, Yancovich, expresó: “Siempre nos acusan de diferentes estafas, no descartamos que no haya gitanos de otras provincias que hagan este tipo de cosas, pero nos involucran a nosotros y nunca tenemos relación”.