Hombre murió arrollado por colectivo: chofer detenido y detalles del accidente

Policiales Un hombre murió arrollado por un colectivo que transitaba con dirección a Paraná

Un hombre falleció en horas de la noche de este domingo tras ser atropellado por un colectivo en la Ruta Nacional N° 12, en jurisdicción de El Solar, en el departamento La Paz.El siniestro vial fatal ocurrió alrededor de las 23.15, cuando un colectivo de larga distancia que transitaba con dirección a Paraná, arrolló al transeúnte. En ese marco, se dispuso la detención del chofer y que sea alojado en dependencias policiales hasta determinar los pormenores del trágico hecho.que al llegar los uniformados “la persona estaba tendida sobre la cinta asfáltica y a 150 metros detenido el colectivo” que transitaba hacia Paraná, pero cubría “el trayecto Corrientes-Córdoba”.Ante ello, realizaron un relevamiento en el lugar y por el momento “no se sabe con certeza la identidad de esta persona de unos 30 años de edad porque no tenía documentación. El cuerpo fue trasladado a la morgue del hospital de La Paz. Estimamos que sería un vecino de la zona”, adelantó el Comisario durante el programaPor su parte, “el chofer, de 43 años, domiciliado en Santa Fe, quedó aprehendido y trasladado a la Alcaidía” de la departamental La Paz.El conductor relató que “lo sorprendió sobre la ruta un hombre y que no pudo evitar chocarlo. Por eso demoró en detener el vehículo a más de 100 metros”, expresó Corona.No obstante, dijo que “se determinará con testimonios por dónde circulaba” la víctima, dado que “no podemos quedarnos solamente con lo que manifiesta el chofer”. El micro “llevaba 20 personas. Es una zona oscura. Hay viviendas en proximidades, pero hubo que usar luces de móviles y de Criminalística para actuar en la zona”.Interrogado acerca de si son frecuentes los siniestros viales en la zona, el jefe departamental recordó que “el viernes en ruta 12 murió un hombre al despistar un vehículo y quedar debajo de un puente. El sábado también volcó un camión en la zona, donde afortunadamente no hubo lesionados”.