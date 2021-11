Denunció que su pareja abusó de sus hijas por años: en un mes comienza el juicio

Juicio

Un hombre de Paraná fue denunciado por su hijastra y su esposa de haber abusado a sus hijas durante más de 5 años. Todo salió a la luz en 2018, cuando la adolescente se dio cuenta de lo que le hacia la pareja de su mamá y declaró en Tribunales. Abusó también de una de sus hijas biológicas. En diciembre comienza el juicio en la capital entrerriana.“Mi ex pareja abusó de mis hijas: la mayor fue abusada desde los 8 años hasta los 14, y la menor desde los 6 a los 11. A la más grande la tenía amenazada diciéndole que si hablaba me iban a llevar presa a mí. Cuando cumplió la mayoría de edad y se dio cuenta que no era así, fue solita a Tribunales y declaró”, contó aJanet Tochi, mamá de las víctimas.Según relató, ella se enteró de lo que sucedía el día de la denuncia: “cuando llegué de trabajar me encontré con el oficio y cuando lo leí, lo primero que hice fue echar de mi casa a mi pareja, que estaba acostado en la cama. Él nunca preguntó nada y se fue”, señaló. Eso sucedió en septiembre del 2018 y en la declaración que realizó su hija mayor “menciona que también abusó de la más chica que en ese entonces tenía 11 años”.Desde ese día hasta la actualidad “nunca más lo vi. No sé qué haría si me lo cruzo”.Inmediatamente de que la hija más chica realizó la denuncia “intervino el Copnaf y me llamaron a declarar. Me dijeron que hablé con la menor y que le pregunte qué había pasado”, dijo. En seguida, agregó: “tomé coraje y le pregunté si era cierto y me lo confirmó, me contó que su papá le tocaba los pechos y la cola. De ahí me fui a Tribunales y realicé otra denuncia”.“Mis hijas estuvieron con tratamiento psicológico y la más chica fue sometida a Cámara Gesell, donde me avisaron que había dado positivo el resultado de abuso. La mayor fue abusada sin acceso carnal, pero la menor fue violada por su propio padre, es decir que hubo penetración”.Según detalló la mujer, en diciembre comienza el juicio contra el hombre. “Esperemos que Dios y la Justicia actúen y que recaiga sobre él todo el peso de la ley. Que sea justa, yo sé que nada de lo que pase en la cárcel y en la vida, va a cubrir lo que esta persona se merece”.“Arruinó la familia, llevábamos 17 años de matrimonio, no era una pareja esporádica. Después de todos esos años juntos, me enteré que era un Monstruo. Nunca pensé que me iba a pasar mí y menos con mis hijas”, se sinceró.Janet contó que con el hombre tenía cuatro hijos en común: “mi hija más grande era prácticamente suya, porque la conoció desde que tenía un año. Nadie puede creer lo que sucedió, mostraba ser otra persona, teníamos discusiones como todos, pero era un hombre correcto”.“Ojalá se haga justicia, yo sé que nada le va a borrar a mis hijas lo que les pasó. Mi hija más chica, hoy en día está teniendo problemas y está siendo contenida con profesionales. Es una nena que cada tanto tiene ataques y todo es de lo que pasó, está creciendo y se está dando cuenta de lo que le sucedió. Estamos tratando de sacarla adelante”, finalizó.