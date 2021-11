Médico acusado de intento de abuso a paciente: dispusieron restricciones

La fiscal Evelina Espinosa señaló que quedó asentada la denuncia de un hombre que manifestó “haber sido víctima de una agresión sexual por parte de un médico del hospital Delicia Concepción Masvernat, cuando fue a hacerse atender por cuestiones de salud”.En ese marco, la fiscalía solicitó medidas de protección hacia la víctima entre las que se destaca “la prohibición de que esta persona (el médico) salga del país, puesto que era de otra nacionalidad y el acercamiento a la víctima”.Además, se realizaron declaraciones testimoniales y se implementó las medidas pertinentes “como la intervención de Criminalística, revisión de las cámaras de seguridad y todo lo que es necesario para dar avance a la investigación”, señaló la letrada.En tanto que Espinosa señaló que “ambas personas no tenían ningún tipo de vínculo, no se habían visto con anterioridad”. Así como también destacó que “no figuran antecedentes en fiscalía sobre el denunciado y ahora lo que se le investiga tiene la carátula de Abuso sexual con acceso carnal”.La funcionaria judicial señaló que en este tipo de hechos, “cada persona actúa diferente y no sabemos cómo va a reaccionar nuestra psiquis ante un hecho tan desafortunado como una agresión sexual, por eso aunque se crea que un hombre tiene que repeler una situación así, a veces simplemente uno se puede quedar paralizado”, aclaró la fiscal aEn ese marco subrayó que ante la difusión de este tipo de acusaciones "todavía nos queda como sociedad hacer una evolución, porque todos los comentarios o burlas que se pueden originar en redes sociales en casos como este, lleva a que la víctima no denuncie este tipo de agresiones y no importa si los agredidos son mujeres u hombres. Para ambos casos estamos hablando de una agresión ultrajante hacia una persona y hay que repudiar todo comportamiento de este tipo, no burlarse”.