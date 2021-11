Retenían tarjetas como garantía de préstamos a beneficiarios de planes sociales

Cómo surgió la investigación

Retenían tarjetas de planes sociales como garantía de préstamos

Allanamientos

El fiscal de Paraná, Martín Abrahan está investigando una causa judicial que podría llegar a tener varias ramificaciones. Por lo pronto, ya tiene al menosde la Nación, y para garantizar el cobro con importantes intereses,. Detectaron al menos 200 operaciones a personas de barrios humildes de la capital entrerriana.Este sábado al mediodía finalizaron una serie de. Allí personal especializado de la División Delitos Económicos de la Policía de Entre Ríos, secuestró documentación, tarjetas, dinero y otros elementos que comprometen a los. Pero a criterio de los investigadores, esta organización contaría indudablemente con más integrantes, sin descartar que existan nombre propios ligados con estructuras políticas.La Policía y la Justicia tomaron conocimiento de esta organización, luego de que se denunciara días pasado en la comisaría novena, una posible maniobra fraudulenta contra una beneficiaria de la Asignación Universal por Hijo.Por la grave situación social que se vive en el país, la contención social no alcanza a los beneficiarios, quienes se ven obligados a tomar créditos para poder llegar mínimamente a fin de mes. Sin embargo, por esta situación,. Obviamente que el crédito tenía un interés que triplicaba la suma de dinero entregado en un primer momento.Se pudo establecer que esta actividad, no es legal, no cuenta con respaldo de los organismos de controlar y se desarrolla a través del boca en boca, aprovechándose de las necesidades de los sectores pobres e indigentes de la capital entrerriana.El sistema era claro,El personal de la Dirección de Investigaciones, tras realizar una serie de medidas, llegó a establecer una cadena de complicidades entre los vecinos que facilitaban las maniobras, que en algunos barrios es más normal de lo que parece.La existencia de préstamos sin firma y con la sola entrega de las tarjetas sociales, se pudo constatar en varios barrios.Además, en el proceso de investigación, se conoció por parte de la Justicia, queAllí, se pudo conocer que varios de los beneficiarios las habían dejado en parte de garantía del préstamo.Este sábado, se requisaron una vivienda de calle Los Ceibos y Galán, en Paraná XIII, y la restante en calle 1.000 de Anacleto Medina. En la incautación de material probatorio,Cada tarjeta contenía por separado descripción en papeles, los datos bancarios de los titulares, de claves numéricas y de letras de las tarjetas y detalle de los préstamos con extractos incluidos.Además, se procedió al secuestro deEstas maniobras pudieron confirmarse, con anotaciones y descripciones realizadas en diferentes cuadernos,En los operativos, también se secuestraron equipos telefónicos, equipos informáticos y una tarjeta de débito del Banco Nación a nombre del denunciante inicial de la causa en la comisaría novena, con los correspondientes extractos bancarios.Por disposición de la fiscalía intervinientes, los dos sospechosos fueron demorados e identificados correctamente, quedando supeditados a la investigación.La causa continuará con otras medidas para tratar de confirmar quiénes son las otras personas que formarían parte de la organización, y en especial si existe -tal como se comentó- la conexión con un par de nombres que estarían vinculados con estructuras políticas en los barrios.