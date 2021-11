Robo de mellizos Valenzuela Negro: inicia nuevo juicio a represor entrerriano

Marino Héctor González, un exjefe de inteligencia del Ejército, será juzgado nuevamente a partir del lunes en Paraná, por la apropiación de los mellizos Valenzuela Negro, ocurrida durante la última dictadura cívico militar.González estuvo a cargo del Grupo de Tareas 1 del Destacamento de Inteligencia 121, dependiente del Segundo Cuerpo del Ejército y en 2011 fue absuelto por los estos hechos que se analizan en esta causa, pero por decisión de la Corte Suprema de Justicia estará otra vez en el banquillo de los acusados.El Tribunal, integrado por Noemí Berros, Jorge Sebastián Gallino y José María Escobar Cello, resolvió que las audiencias se desarrollarán en principio el lunes y el martes, y el acusado tendrá la opción de estar presencialmente o asistir por videoconferencia desde Santa Fe, donde cumple arresto domiciliario por haber sido condenado a prisión perpetua en otras causas.El acusado deberá responder por los delitos de sustracción de menores y sustitución de identidad, por el caso de los bebés mellizos de Raquel Negro y Tulio Valenzuela, militantes de Montoneros que permanecen desaparecidos.Uno de los mellizos, Sabrina Gullino Valenzuela Negro, recuperó su identidad en 2008, mientras que su hermano permanece desaparecido.Los bebés nacieron los primeros días de marzo de 1978 en el Hospital Militar de Paraná donde fue trasladada Raquel Negro, quien se encontraba detenida en un centro clandestino de detención en las afueras de Rosario.Tras el parto, los mellizos fueron llevados al Instituto Privado de Pediatría y de allí salieron de alta ambos el 27 de marzo del mismo año.En ninguno de los juicios anteriores, en 2011 y 2018, surgieron datos precisos que permitan dar con el paradero del bebé varón, que hoy tendría 43 años.Por otra parte, el lunes proseguirán las testimoniales en el juicio a cinco militares retirados por los denominados "vuelos de la muerte" que salieron de Campo de Mayo cargados de militantes que fueron arrojaron desde el aire a las aguas del Río de la Plata y el océano Atlántico.También el lunes continuará desde las 15 en La Plata, las testimoniales en el juicio Arana II que tiene como imputados al ex jefe de calle de la Unidad Regional La Plata, Julio César Garachico, y al multicondenado Miguel Osvaldo Etchecolatz, quien acumula 8 condenas a cadena perpetua.El lunes continuará el juicio "Brigadas, en el que se analizan los delitos de lesa humanidad cometidos en los centros clandestino de detención de Pozo de Banfield, Pozo de Quilmes y "El Infierno" de Lanús.En tanto, el lunes, martes y miércoles continuará en Neuquén, con los alegatos de las defensas, el juicio "Escuelita VII" en el que son juzgados 15 exjefes militares y de fuerzas de seguridad nacionales y provinciales por delitos de lesa humanidad ocurridos en Neuquén, Río Negro y en la ciudad de Bahía Blanca.El martes, seguirán las audiencias en el juicio contra Raúl Antonio Guglielminetti, agente Civil de Inteligencia del Ejército, y Juan Alfredo Etchebarne, ex presidente de la Comisión Nacional de Valores-CNV, por la privación ilegítima de la libertad de 28 empresarios industriales vinculados a los grupos económicos Chavanne (Banco de Hurlingham) y Grassi (Industria Siderúrgica Grassi).El miércoles, en los tribunales de San Martín, la fiscal Gabriela Sosti continuará su alegato, en el marco del debate de la megacausa de Campo de Mayo, en la que se investigan crímenes perpetrados entre 1976 y 1978 en perjuicio de 323 víctimas que fueron secuestradas en el área represiva denominada como Zona de Defensa IV.El viernes continuará en la Ciudad de Buenos Aires, con el alegato de la defensa del acusado, el juicio "Virrey Cevallos II", en el que se juzga a Jorge Alberto Espina, comodoro retirado de la Fuerza Aérea, por delitos cometidos en 1977 en perjuicio de 10 personas en el en el centro clandestino de detención "Virrey Cevallos", ubicado en CABA y que funcionó bajo la órbita de la Jefatura II de Inteligencia de la Fuerza Aérea.También el viernes, en Mendoza, desde las 9 continuarán las testimoniales en el denominado juicio "Destacamento Destacamento de Inteligencia 144 y Fuerza Aérea" que aborda la responsabilidad penal de veinte imputados, en su mayor parte integrantes del Ejército y la Fuerza Área, por crímenes de lesa humanidad perpetrados contra 107 víctimas, de las cuales 61 fueron desaparecidas y tres ejecutadas.El viernes, en Salta, proseguirá el juicio por el homicidio de Calixto Zalazar, trabajador del Matadero Municipal, en el que son juzgados cuatro ex jefes policiales por la detención ilegal y el asesinato del operario en la Comisaría Cuarta de la ciudad de Salta, en septiembre de 1976.