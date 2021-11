Asegura que le retuvieron su camioneta por “error de tipeo” y no se la devuelven

Nelson Hernández, contó a Elonce que hace meses le retuvieron su camioneta, Ford EcoSport, por un “error de tipeo” en la Tarjeta Verde y piden que se la entreguen nuevamente.Hernández informó aque “compre la camioneta hace meses y en agosto quise ir Santa Fe para visitar a mi hija, paré en la Caminera del Túnel para pedir una constancia de que en Entre Ríos no es obligatoria la Verificación Técnica para circular”.“Allí los policías me pidieron todos los papeles del vehículo, como es habitual en estos operativos y cuando les di las cosas constataron que hay un número en mi Tarjeta Verde que no corresponde al vehículo”.y eso fue todo, pero no es un error que me corresponda”, sentenció.“Se trata de un error de tipeo en los últimos números de mi tarjeta Verde, todos los datos corresponden a la camioneta, pero hay un número que hace referencia a un automóvil Gol”, explicó el damnificado y contó que “en ese momento me sorprendí tremendamente porque no sabía de qué se trataba y me retuvieron el vehículo inmediatamente”.Tras el hecho, Hernández contó que realizó todos los trámites para que le devuelvan el vehículo, pero no lo logró. “Contraté un abogado y“Cuando se comprobó que el Registro del Automotor se había confundido pensé que me lo iban a devolver, pero no fue así”, explicó Hernández y agregó que “necesito que me lo devuelvan ya no se que más hacer”.Hernandez contó que es el único rodado que tienen en la familia y lo necesita para viajar. “Soy paciente oncológico y nencesito ir hacerme controles en Rosario, pero con todo eso no puedo”, sumó.“Toda mi enfermedad se me agudizó por los malos momentos que estoy pasando con esto hace meses y ya no se a quién recurrir”, expresó.“Soy un trabajador que consigue todo con esfuerzo y por culpa de cosas ajenas que no me corresponden me pasa esto”, indicó el hombre.Al finalizar, Hernández indicó “no se qué más hacer, en el juzgado no me quieren entregar mi camioneta, solo soy un laburante”.