A cinco años del doble femicidio que conmovió al país, perpetrado por prefecto

El prefecto había sido denunciado por violencia de género por la funcionaria policial fallecida.El suboficial de la Prefectura Naval, delegación Paraná, Orlando Ojeda, asesinó eLa primera víctima fue su ex pareja, Miriam Romina Ibarra (35), funcionaria policial del 911 y madre de dos hijos, quien vivía en Cortada 538 s/n. Ojeda le provocó la muerte de forma inmediata después de varios disparos.Al retirarse del lugar, hirió a un vecino, Guillermo Suarez (27), con un disparo en la espalda, cuya bala provocó orificio de entrada y salida.Ojeda siguió su camino violento hasta la intersección de calle Medus y Antelo y también efectuó varios disparos a su pareja anterior a Ibarra, Lidia Milessi (45), con quien incluso tenía tres hijos. La mujer -que residía en Medus 2014- resultó gravemente lesionada y al ser trasladada al Hospital San Martín falleció por las heridas sufridas.Ibarra, era policía y madre de dos hijos de 11 y 13 años. "Un hombre vino y ejecutó así sin miramientos a mi hija", aseguró a Elonce TV Gabriela, la pareja del padre de la mujer policía. "El vino y la mató, porque ella ya no andaba con él", completó.Sobre el recuerdo de la joven, la mujer comentó que después de recibirse de Policía, ingresó a la División 911. "Era una excelente chica y yo la quería un montón. Con su esfuerzo, había levantado su casa, no molestaba a nadie y nadie la molestaba a ella".Unos días después del doble femicidio, una compañera de trabajo recordó a Milessi recordó: "Siempre vivió por sus hijos, iba y venía como una hormiga atómica con ellos. Comprometida con el trabajo, si necesitabas algo ella te ayudaba, una buena mina, una buena madre".En 2017, la comunidad educativa de la escuela técnica Nº2 "Almirante Brown" de Paraná, inauguró un mural que recuerda a Lidia Milessi, quien fuera asesinada por su exesposo Orlando Ojeda, y a Lidia Gorosito, otra docente que fue ultimada por su pareja Hugo Lerch."Ellas eran dos personas brillantes, que iluminaban y siempre trataron de hacer el bien, de acompañar... Entraban a la escuela y tenían una sonrisa, María Lidia en el último tiempo estaba cumpliendo tareas pasivas en la secretaría y uno pasaba por ahí, y siempre estaba con el mate, alegre, contenta. Lidia era persona que iba y venía, siempre sonriente. Eran dos mujeres luchadoras, siempre preocupadas por sus hijos, para darle lo mejor a cada uno de ellos", había rememorado en ese entonces, quien era la rectora de la E.E.T. Nº2, Carolina Zárate.La profesora Lidia Milessi también era personal de la Prefectura Naval Argentina, delegación Paraná: daba clases a quienes estudian para conseguir el carnet habilitante de la Marina para poder navegar.Allegados habían hecho notar que los hijos le tenían temor a Ojeda, dado que cada vez que iba a la vivienda tenía reacciones violentas. Además, Milessi habría soportado agresiones por temor a que los chicos puedan sufrir las consecuencias. El autor de la masacre le habría advertido que le dejaría de pasar la cuota alimentaria se realizaba alguna acusación en su contra.En 2018, en un juicio abreviado, Ojeda acordó la pena a prisión perpetua por el crimen que cometió de MIlessi e Ibarra.Recordemos que cuando fue detenido, durmió toda la noche en la Alcaidía, sin que pareciera sentirse culpable y consciente de lo que había hecho. Al momento de la aprehensión, habría manifestado que "de lo único que se arrepentía, era de herir al vecino de Romina Ibarra, que nada tenía que ver" ya que el hombre intentó de evitar el funesto desenlace en barrio Mosconi.