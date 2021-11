Asalto a corralón: “Faltaría muy poco para que se eleve a juicio la causa”

Personal policial detuvo, el miércoles, a una nueva persona vinculada al hecho. Este jueves, fue imputada por el delito de “Instigador del robo agravado por el uso de arma”. Le otorgaron 45 días de prisión preventiva en su domicilio.“La nueva detención en la causa fue del miércoles, la de Gonzalo Vega. Había información que manejábamos con el fiscal desde hacía bastante tiempo, pero que al tratarse de gente que actúa desde atrás, no como autor material, sino que está imputado al mismo nivel de Sione, como instigador de las personas que llevaron a cabo el hecho, requiere medios técnicos y a veces es difícil de acreditar. En el marco de esta causa, Nuñez, conocido como el jefe de los empleados de Pablo Ferreyra, aportó datos que a su vez fueron respaldados por información que la querella ya tenía, concretamente entrecruzamiento de llamadas entre Núñez y Sione, el día mismo del hecho, antes, durante y después, y también reuniones que mantuvieron, sumado a que se pudo acreditar por medio de testigos que Vega estaba muy enojado con Ferreyra”, aseveró el abogado querellante Germán Palomeque aRecordó que fue empleado del corralón. “Hubo una cuadrilla de empleados que no rendía y se decidió reemplazarlas por otras personas de nacionalidad paraguaya y quedó un cierto resquemor por parte de gente que fue desvinculada, dentro de esas personas estaba Vega que quedó muy enojado con Ferreyra y que a su vez tenía un vínculo muy cercano con Sione, el que era muy cercano a Lemos (fue quien disparó)”.“Todo esto hace que esté bastante cerrado el espectro de quienes serían los intervinientes, mejora un poco quizá la situación procesal de Nuñez y dio lugar al a detención de Vega”, afirmó el letrado.Para Palomeque, es sumamente importante “la detención de esta quinta persona, que pasaría a ser imputada y que junto a todos los demás, ya podría ser elevada a juicio la causa”.El fiscal Budasoff archivó parcialmente las actuaciones contra el socio de Pablo Ferreyra, Carlos Torrealday y el contador Horacio Armándola en el marco de la causa. Consultado respecto a esto, Palomeque entendió que la resolución “no causa estado jurídicamente, es decir que se puede modificar. Lo que dice el fiscal respecto de estas personas es que no pudo colectar elementos, por eso no los convoca a declaración indagatoria, y por ende no los lleva a juicio”. Además el abogado recordó que cuando se le preguntó a Ferreyra, dijo no tener problemas con Torrealday manifestando que era su amigo y socio.La causa está caratulada como robo calificado y tentativa de homicidio. “Es una pena eventual para todos por igual, porque el autor intelectual y el autor material tiene la misma pena, de hasta 35 años de prisión”, acotó Palomeque.Respecto de Vega, aclaró: “Recién ahora se juntaron elementos para su detención e imputarlo formalmente. Transcurrieron casi cuatro meses desde que ocurrió el hecho; el fin de la prisión preventiva es evitar el entorpecimiento de la investigación, por lo que pudo entorpecer Vega lo pudo hacer quizá en todo este tiempo, por lo que no hay una necesidad imperiosa de que esté en la UP, por eso consideramos que lo acordado por el fiscal y al defensa oficial, es una medida que resguarda los fines del proceso y es un balance entre la presunción de inocencia que todavía tiene Vega y la necesidad que tenemos de que todas estas personas lleguen a juicio. Si incumple las medidas, seremos los primeros en pedir que lo deriven a la unidad penal”.