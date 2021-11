Dos hermanitos denunciaron a su padre y a un primo por presuntos abusos

Dos hermanitos, de 10 y 7 años, relataron -en diciembre del año pasado- que habrían sido abusados sexualmente por parte de un primo. Tras una instancia de terapia en la que lograron empoderarse, este sábado, le revelaron a su mamá que su propio padre también habría sido parte de los vejámenes, pudo saberMientras la investigación transita sus primeros pasos, este viernes se desarrolló una audiencia en el juzgado de Garantías de Paraná, en la que se dispusieron una serie de medidas de restricción de acercamiento del progenitor hacia los niños.Los abogados querellantes en representación de las presuntas víctimas, Andrea Saxer y Gabriel Borgetto, informaron acómo fueron denunciados los hechos y cómo continúa la causa que se tramita como "Abuso sexual"."Son dos niños, cuyas entidades se reservan, los que le cuentan a su mamá, en diciembre del año pasado, sobre el abuso por parte de un primo. En materia de Familia se logra tener una medida de distancia para con la familia paterna, inclusive su papá, lo que permitió que los niños comiencen terapia y logren fortalecer sus recursos y capacidades hasta que el sábado terminan contándole a su mamá una actuación por parte de su progenitor claramente abusiva", detalló Saxer. En ese sentido destacó que "el tiempo en el que ellos no vieron a su progenitor logró que solos pudiesen empezar a contar lo que les estaba pasando".

"Son dos niños que son abusados presuntamente abusados por su papá"

Pidieron unificar las denuncias

Medidas de restricción de acercamiento

La querellante explicó que los niños viven con su mamá y su papá compartía vivienda con este primo, el cual es menor de edad.Luego de que los hermanitos denunciaran a su primo, "la Justicia de Familia dicta una medida de distancia y prohíbe el contacto entre el progenitor y toda la familia paterna; pero el progenitor logra en sede de Familia entablar un cuidado asistido por el cual podía verlos durante dos días determinados en la práctica de deporte. Y ahí es cuando ellos comienzan a manifestar esta situación de no querer ver a su papá, dormir con él y menos en la casa que relataron todos los episodios que vivieron", explicó la abogada.De acuerdo a los datos a los que accediótras una presentación del padre, los niños tenían que verlo en la práctica del deporte que realizan, siendo que ambos no querían porque habría sido él quien los hizo ocultar y callar bajo amenazas."Dado que primero habló uno de los hermanos y después el otro, la causa tiene tres legajos en curso por Abuso sexual; dos tienen como imputado a un menor de edad y el otro, a un mayor de edad", aclaró Saxer al agregar que en la audiencia de este viernes solicitaron "que se acumulen las actuaciones a los fines de que los chicos tampoco sean revictimizados".En la oportunidad, la querellante destacó "la actitud de la progenitora que, con la escucha y la terapia para fortalecer a sus hijos, el tiempo de distancia para empoderarlos a contar situaciones por las que muchas veces los adultos dicen `no digas nada´, `no cuentes a mamá lo que pasa en casa´". De acuerdo a lo que reveló la abogada, los hermanitos "tenían esa estructura desde hacía mucho tiempo"."Una vez que se tomó la denuncia y nos constituimos como querellantes, de manera inmediata se dispusieron medidas precautorias por el plazo de cinco días, como la prohibición de acercamiento de parte del progenitor hacia los niños. Una vez vencido este plazo, se solicitó a la jueza de Garantías que prorrogue estas medidas por 90 días para preservar a las víctimas, que son menores de edad, ante un delito aberrante", comunicó el abogado, Gabriel Borgetto.El letrado informó aque se prorrogaron las medidas de restricción de acercamiento, de ejercer actos molestos y de prohibición de efectuar cualquier tipo de comunicación. "La investigación recién inicia y aun no se les ha tomado declaración en Cámara Gesell; hasta tanto no se dé ese momento será fundamental que los niños puedan a llegar en el mejor contexto posible, sin ningún tipo de presiones o influencia que podría proporcionar el progenitor si mantuviera el contacto", argumentó.