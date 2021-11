Asalto a corralón: archivaron actuaciones contra socio de Ferreyra y el contador

Así lo reflejó en una resolución firmada por el propio representante del Ministerio Público Fiscal (MPF), este mismo viernes por la mañana.“En las presentes actuaciones, luego de examinar el escaso marco de evidencias cargosas, colectado respecto a los sospechados Horacio Javier Armándola y Carlos Guillermo Torrealday, estimo que no obran elementos que permitan acreditar prima facie su participación en el accionar ilícito liminalmente verificado, encontrándose la Investigación Penal paralizada a su respecto, sin que ello pueda derivar en su perjuicio, toda vez que la insuficiencia probatoria sería incapaz de desvirtuar en juicio su estado de inocencia”, expresó el escrito rubricado por el fiscal.La novedad surgió en una semana donde el Fiscal logró avanzar en la detención de un nuevo individuo, Gonzalo Vega, de vínculos con los que están siendo acusados de ser instigadores del hecho, Ángel Sione y César Núñez Guerrero. Vega trabajó para Ferreyra y fue apuntado por Núñez Guerrero como la persona que habló de cometer un hecho de similares características.En cuanto al socio de Ferreyra, el abogado Torrealday, la cosa fue distinta, aunque con un final similar. El MPF profundizó la investigación con una serie de allanamientos en su domicilio y oficina buscando evidencia que demuestre su participación en el hecho, pero no obtuvo resultados positivos. Ya en los últimos días se conocía que las pruebas no complicaban su situación, algo que se terminó de confirmar por la resolución de este viernes.“Así las cosas, encontrándonos a poco tiempo de solicitar la remisión de la causa a juicio respecto a los demás imputados y, habiendo transcurrido casi cuatro meses del inicio de la investigación, soy de la opinión que no corresponde avanzar hacia las eventuales imputaciones de Armándola y Torrealday por los motivos expresados”, aseveró Budasoff en la resolución.Torrealday contó con la representación de Leopoldo Lambruschini y Julio Federik, mientras que Andrés Bacigalupo fue quien acompañó legalmente a Armándola durante este proceso.En la resolución, el Fiscal da cuenta de los motivos por los que se empezó a investigar al socio de Ferreyra durante las primeras semanas de la investigación. Relató que el 17 de julio se entrevistó con una persona que había sido indicada como posible sospechoso, de iniciales C.M.D. Este sujeto relató que el robo “se le había ofrecido meses antes por parte de dos personas que concurrieron a su vivienda”.“El testigo señaló que estas personas tenían datos de que el Corralón llevaban mucho dinero los viernes y que uno de estos tenía una tonada diferente, posiblemente norteña y habían concurrido en una camioneta, la que describió de color oscuro posiblemente gris o negra”, explicó el MPF.Ante esta situación, se le consultó al hermano de la víctima, Andrés Ferreya “sobre la posible identidad de la persona que reuniese tales características y condujere en camioneta color oscuro”, explicó Budasoff.Fue el propio hermano de Pablo Ferreyra el que apuntó a Torrealday: “Manifestó que era factible que fuera Torrealday, debido a que eran socios, conocías los movimientos y habían tenido discusiones previas por motivos de dinero”, relató el fiscal en relación a los dichos del hermano de la víctima.“Esta información, aquí sintetizada, fue la que desencadenó en lo sucesivo los allanamientos y registros en las viviendas y domicilios vinculados a los sindicados en busca de ahondar en la pesquisa, empero no se obtuvieron evidencias de cargo y que no surgió información alguna de las pericias realizadas”, explicó la resolución fechada este viernes.Respecto al contador, el fiscal Budassof explicó: “En efecto, Armándola fue sindicado en las primeras horas de la pesquisa debido a que el 17 de julio, mientras se estaba investigando, se recibió un llamado al 911 y Video Vigilancia por parte de un sujeto, anoticiando textualmente: ‘Que por el hecho referido al herido del corralón, lo habría entregado el contador del lugar’”.Cabe aclarar que Armándola nunca trabajó como contador del Corralón Almafuerte.El hombre que había llamado al 911 señalando a Armándola es una persona cuyas iniciales son I.B. “conocido por sus antecedentes en hechos similares a los investigados”, quien, ante una entrevista con la Policía, aseguró enojado que “el robo en perjuicio de Pablo Ferreyra había sido organizado por quien se desempeña como contador del Corralón”. “I.B. indicó además conocer precisamente ello debido a que en los comienzos le solicitaron a él que tomase parte del hecho ilícito, empero luego no lo volvieron a contactar”, relató el fiscal en su resolución.Incluso, en un primer momento, el propio hermano de la víctima, Andrés Ferreyra, indicó que tenía sospechas de Armándola “debiendo sus sospechas a actitudes que habría tenido el sindicado luego del hecho con otros empleados”. (Fuente: