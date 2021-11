Detuvieron al abogado prófugo por atropellar y matar al piloto que iba en moto

El abogado prófugo Santiago Tomás Mazzini fue detenido durante la madrugada del viernes en la localidad bonaerense de Don Torcuato, Tigre. El hombre estaba prófugo después de haber protagonizado una discusión de tránsito en la que atropelló y mató a un motociclista.El abogado de 37 años estaba escondido de la Justicia en la casa de su hermana en Tigre, ubicada en la calle Obligado al 2025.La Justicia había ofrecido una recompensa de entre 2 y 4 millones por información que ayude a su captura. En un video, se puede ver como agentes de la Dirección Departamental de Investigaciones lo detuvieron con el apoyo de un comando del grupo Halcón.Mazzini, que trabajaba en la AFIP, atropelló con su camioneta a Julián Gustavo Giménez, un piloto de Aerolíneas de 28, el 4 de agosto en Vicente López, después de protagonizar una discusión de tránsito.Las cámaras del municipio captaron el momento en el que la víctima le dio un golpe de puño al espejo izquierdo del Jeep negro de Mazzini, que se desprendió, cuando cruzaban las vías del ferrocarril.Metros después, el conductor de la camioneta aceleró y cambió bruscamente de carril para impactar a la moto en la que iba Giménez, quien quedó herido debajo del Jeep y sobre la vereda.

Qué había declarado el abogado prófugo

“Lo pagó con su vida”

El abogado declaró a la policía que se había tratado de un accidente, pero cuando la justicia tuvo el video del hecho en su poder "recalificó el expediente como tentativa de homicidio doloso". Cuando la policía lo fue a buscar, descubrió que no vivía en la dirección que había dado tras declarar en la comisaría de la zona. Desde entonces, el letrado se encontraba prófugo.En tanto Giménez fue operado dos veces, perdió el bazo, y permaneció internado en terapia intensiva unos 20 días. Murió el 24 de agosto por las graves lesiones recibidas. Mazzini, acusado ahora de homicidio, de ser declarado culpable podría ser condenado a 25 años de prisión.Gustavo Gímenez, el padre de la víctima, habló con Telenoche tras la muerte del piloto y aseguró: "Le rompió un espejo y lo pagó con su vida. No sé cuánto puede valer un espejo roto por un momento de furia. A Julián por más justicia que se haga no me lo va a devolver nadie, con mi mujer estamos destruidos".Recordó entonces a su hijo como "un tipo bueno, profesional, estudioso. Él compitió en un llamado para pilotos de Aerolíneas Argentinas después de haber hecho su carrera desde los 17 años. Hemos volado juntos, traté de enseñarle todo lo que pude, era un profesional impresionante".Según explicó, el piloto había ido a pagar el alquiler de su departamento cuando ocurrió la discusión de tránsito. "Con la ira y la bronca no se va a ningún lado, se destruyó a una familia y a un futuro", concluyó.