Ambiente decomisó cardenales amarillos y otras aves en Federación

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible nacional, que lidera Juan Cabandié, mediante su Brigada de Control Ambiental (BCA), realizó un operativo en la localidad de Federación, provincia de Entre Ríos, para fiscalizar un domicilio particular, del que se secuestraron aves autóctonas. La acción se concretó luego de que el organismo haya recibido una denuncia por tenencia ilegal de cardenales amarillos (Gubernatrix cristata).Los agentes de la Dirección de Inspecciones de la cartera de Ambiente nacional procedieron al decomiso de los animales, por no contar con la documentación que acreditara el origen y la legítima tenencia de los ejemplares. En total, se decomisaron nueve cardenales amarillos, dos cardenales de copete rojo, dos reinamora, un pepitero, un rey del bosque y un jilguero.Los inspectores hallaron que algunos de los cardenales amarillos se encontraban dispuestos en "perreras", pequeñas cajas de madera que se utilizan para transportar animales de manera oculta debajo de asientos de los vehículos. En el lugar también se decomisaron un total de 31 jaulas, entre las que había tramperas, perreras y voladoras.El Ministerio de Ambiente concretó la inspección en conjunto con agentes de la Gendarmería Nacional Argentina, de la Sección Chajarí, y del grupo de policía científica (Criefor) del Escuadrón 4° de Concordia.La Fundación Tekove Mymba colaboró con el traslado de los animales a la localidad entrerriana de Colón, donde se trabajará en su centro de rescate para la rehabilitación de los ejemplares. Los mismos, una vez que obtengan el alta veterinaria y comportamental, serán liberados en la provincia, ya que es su zona de distribución natural. Se destaca que Entre Ríos, no solo es una de las provincias adheridas a la Ley 22421 de Conservación de la Fauna, sino que también declaró al cardenal amarillo como monumento natural provincial.