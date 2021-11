Condenaron a perpetua a acusado de matar a un jubilado en Bajada Grande

Condenaron a prisión perpetua a Alberto Daniel García, acusado de matar a puñaladas a Pedro Larsen, un jubilado de 79 años domiciliado en Bajada Grande, Paraná. De la causa, que fue caratulada como “Homicidio Agravado por criminis causa en concurso real con robo agravado por el uso de armas”, quedaron desvinculados los otros dos imputados, Rafael Martínez y Diego García, dado que no se hallaron pruebas que los incriminaran.“El Tribunal entendió que de los tres imputados solo se pudo acreditar con grado de certeza la calidad en participación criminal en calidad de autor de uno de ellos, Daniel García, a quien se lo condenó a una pena de prisión perpetua; desvinculando a los otros dos imputados, Rafael Valentín Martínez y Diego García, por entender que no hubo elementos que puedan acreditar con grado de certeza la intervención en aquella fatídica tarde del 1º de diciembre de 2018 en el pedro de Pedro Larsen”, comunicó ael fiscal Juan Malvasio.A Larsen lo mataron para robarle porque había ganado 100.000 pesos en el casino unos días antes de aquel 1° de diciembre de 2018. En horas de la tarde irrumpieron en su vivienda, lo apuñalaron y le sustrajeron parte del dinero que había sacado del banco. La hipótesis de la Fiscalía fue que Alberto García, conocido del jubilado, estaba en la vivienda de calle Procesión Náutica de Bajada Grande, franqueó el ingreso de su cuñado Rafael Martínez y Diego García, y simuló ser víctima del atraco: llamó al 911 y fue dando distintas versiones a la Policía. Tras un forcejeo con Larsen adentro de la casa, lo apuñalaron para matarlo. La versión inicial de Alberto García fue que era una víctima más, pero luego había sostenido que en realidad actuó con la intención del robo, sin imaginarse que los cómplices iban a asesinar a Larsen.Se recordará que el 7 de febrero de 2020, el Tribunal integrado por Pablo Vírgala, Carolina Castagno y José María Chemez condenó a Alberto García a prisión perpetua por Homicidio críminis causae, y absolvió a los otros dos acusados por el beneficio de la duda.“El Tribunal de Casación había entendido que no estaba fundamentada la calificación legal respecto a Alberto Daniel García, es decir que nunca se puso en duda su participación en el hecho, pero sí se pudo en duda si esto era un Homicidio Calificado por criminis causa o si era un Homicidio en ocasión de robo cuya pena oscila entre 10 y 25 años. Y respecto a la nulidad de los imputados que hoy fueron absueltos, se había entendido que los elementos aportados por la Fiscalía no fueron debidamente contestados por el Tribunal y eso motivaba la realización de un nuevo juicio, que es el que se llevó a cabo la semana pasada”, explicó.“Vamos a esperar los argumentos de la sentencia para analizar si nos conforma o si vamos a hacer uso del recurso de Casación para que un Tribunal Superior revea la fundamentación y comparta el criterio, o de la Fiscalía o de la defensa”, anticipó Malvasio.