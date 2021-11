Embarazada de siete meses fue atacada a machetazos por su ex pareja

Una mujer que cursa un embarazo de siete meses y su actual pareja, debieron ser trasladados de urgencia al Centro Integral de Salud Banda tras ser heridos a machetazos por otro sujeto, ex pareja de la joven, mientras tomaban helado.



El brutal hecho se conoció cerca de las 15.30, cuando un sujeto de apellido Pérez (23) ingresó al sector de urgencias del mencionado nosocomio junto con su novia de apellido Ibáñez (23) con cortes en distintas partes del cuerpo.



Allí los damnificados manifestaron que se encontraban en una heladería de calle España y vías cuando en el lugar se detuvo un automóvil con dos ocupantes, uno de ellos ex pareja de la joven, con machete en mano.



Según se conoció, los violentos sin mediar palabra atacaron a Pérez (residente en Clodomira) y a Ibáñez, quien sufrió un corte en la mano izquierda. Ambos fueron hospitalizados y examinados por los médicos de guardia.



La futura mamá recibió puntos de sutura y, además, fue asistida por una ginecóloga, en tanto su novio tenía cortes en distintas partes del cuerpo, que por fortuna no revestían gravedad, publica El Liberal.